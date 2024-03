Na liście 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej znajduje się osiem w kategorii „środowisko” i pięć dotyczących energetyki. Ile zostanie zrealizowanych w pierwszych 100 dni rządu

W większości przypadków chcemy zadbać o to, żeby nowe przepisy przynajmniej znalazły się w wykazie prac rządowych. Pisanie i wprowadzanie ustaw w życie trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, jeżeli mówimy o rzetelnym stanowieniu prawa z udziałem społeczeństwa. My chcemy te standardy zachować. W związku z tym w ciągu pierwszych stu dni pewnie część tych zasad nie wejdzie w życie. Natomiast nad całą listą pracujemy – zarówno jeżeli chodzi o obszar energetyczny, jak i środowiskowy.

