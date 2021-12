Jak dodaje Anna Ptaszek, opiera się na obecnych przepisach prawa, które jednak nie przewidują użycia Pegasusa. Mówią one wyraźnie, że na podstawie decyzji sądu przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, operatorzy pocztowi oraz usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną powinni bezpłatnie zapewnić dostęp do odpowiedniej techniki, która pozwala służbom kontrolę przeprowadzić. – I nie wydaje mi się, by Pegasus był w rękach takich przedsiębiorców – pointuje.