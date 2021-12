Zapewne w pierwszej połowie nowego roku wartość świadczenia 500 plus spadnie do 400 zł, licząc według siły nabywczej z kwietnia 2016 r., czyli pierwszego miesiąca wypłat. Do końca 2020 r. realna wartość utrzymywała się powyżej 450 zł. Ostatnie przyśpieszenie inflacji sprawiło jednak, że za 500 zł można kupić coraz mniej. W listopadzie była to już równowartość 420 zł. Analitycy spodziewają się w najbliższym czasie utrzymania wysokiej inflacji, co oznacza, że już za kilka miesięcy za jednorazową wypłatę będzie można dostać o jedną piątą mniej towarów i usług niż w momencie inauguracji programu „Rodzina 500 plus”.