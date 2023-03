Reklama

Biuro Prasowe Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformowało w piątek, że postępowanie wobec oskarżonej zostało wyłączone z wielowątkowego i obszernego śledztwa, w ramach którego rozpracowano międzynarodową grupę przestępczą.

Do ujawnienia przestępstw przyczyniła się m.in. analiza jednej z międzynarodowych giełd rynku energii elektrycznej

Grupa w latach 2013-2014, "przy wykorzystaniu powiązanych ze sobą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie energią elektryczną, dokonywała oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT". "Działania grupy, poprzez wewnątrzwspólnotowe dostawy towaru opodatkowane zerową stawką, doprowadziły do nienależnego zwrotu podatku VAT" - przekazało Biuro Prasowe Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

W informacji podkreślono, że do ujawnienia przestępstw przyczyniła się m.in. analiza jednej z międzynarodowych giełd rynku energii elektrycznej, za pośrednictwem której prowadzony był obrót.

"Analiza ta wykazała nieuzasadnioną ekonomicznie powtarzalność międzynarodowego łańcucha transakcji, której skutkiem była manipulacja ceną energii na rynku. Część podmiotów biorących udział w tym procederze była przedsiębiorstwami nieprofesjonalnymi ani nieuznanymi w branży. Dodatkowo rzeczywisty obrót energią odbywał się za pośrednictwem zagranicznych sieci przesyłowych. Poprzez ruchy na giełdach we Francji, Niemczech i Republice Czeskiej energia nie wpływała na polski obszar ani nie pochodziła z firm mających siedzibę w Polsce" - przekazano.

Pod koniec lutego 2023 r. aktem oskarżenia objęto poszukiwaną w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, przebywającą na terenie Estonii kobietę

Dodano, że w latach 2019-2022 do sądu skierowano w tej sprawie akty oskarżenia wobec trzech obywateli Danii i kolejnej osobie nieposiadającej obywatelstwa żadnego państwa. "Pod koniec lutego 2023 r. aktem oskarżenia objęto poszukiwaną w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, przebywającą na terenie Estonii kobietę. Pełniła ona funkcję prezesa polskiej spółki, za pomocą której wystawiono nierzetelne faktury VAT. Służyły one kolejnym polskim firmom do wprowadzenia w błąd organów skarbowych, co skutkowało stratami Skarbu Państwa w wysokości około 68 mln złotych" - poinformowano.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Postępowanie ma charakter wielowątkowy. Jak ustalono, kolejni podejrzani w sprawie przebywają na stałe poza granicami RP. Śledztwo prowadzone jest przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich.

