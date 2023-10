Jak pisaliśmy w DGP pod koniec sierpnia, ostatnie posiedzenie zespołu pracującego nad wytycznymi zostało odwołane po tym, jak do resortu zdrowia wtargnęli antyaborcyjna działaczka Kaja Godek i poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Do kolejnego nie doszło. Teraz szefowa resortu Katarzyna Sójka mówi, że „przedłużenie wynika z wniosku, który postawili lekarze pracujący w zespole. Oczywiście, to nie ma nic wspólnego z kalendarzem wyborczym”.

Powołanie komisji zapowiedział były minister zdrowia Adam Niedzielski po śmierci ciężarnej w Nowym Targu w maju. Mówił, że zostaną opracowane wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Nadal ich nie ma. ‒ Nie chcemy upolitycznienia sprawy. Dlatego ustaliliśmy z resortem, by publikować je później ‒ mówi jeden z członków komisji.

