Szef klubu PSL-TD był pytany w sobotnim "Śniadaniu w Trójce" o zapowiedź zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Paszyk podkreślił, że - zgodnie z zapowiedziami wszystkich liderów tworzących koalicję rządzącą - chodzi o rozpoczęcie "procesu naprawy Trybunału Konstytucyjnego".

"Przede wszystkim, na stole położymy w najbliższym tygodniu - będzie to w poniedziałek, wtorek zaprezentowane - kompleksowy pakiet rozwiązań" - powiedział. Wyjaśnił, że "będzie to, po pierwsze, uchwała sejmowa, która wskaże na czym polega wadliwość działania TK, które z osób w składzie TK zostały nielegalnie powołane".

Paszyk zapowiedział też "pójście dalej". "Zgłosimy ustawy tzw. horyzontalne, które będą regulowały funkcjonowanie Trybunału w przyszłości. Złożymy również projekt zmiany w konstytucji, która jest, naszym zdaniem nieodzowna, aby TK wrócił do swojego legalnego funkcjonowania" - powiedział. Dodał, że stanie się to "w najbliższym tygodniu".

Wyraził nadzieję, że uchwała "otwierająca szereg działań" będzie procedowana w Sejmie w środę.

Paszyk był dopytywany, czy w uchwale - zgodnie z jego niedawną wypowiedzią - znajdzie się "apel, wezwanie do instytucji państwowych", by nie stosowały się do wyroków TK, które będą wydawane po uchwale.

"Chcielibyśmy, aby Sejm zajął swoje stanowisko w tej uchwale, właśnie jeśli chodzi o reagowanie instytucji publicznych na to, co z TK wychodzi i będzie wychodziło, zwracanie uwagi na to, by kierowały się roztropnością, jeśli chodzi o stosowanie tych wyroków, czy też rozmaitych zabezpieczeń, które są wydawane - wydaje się - na polityczne prośby" - odpowiedział.

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że projekty zostaną przedstawione w poniedziałek. "Będzie jedna uchwała, będą trzy ustawy" - dodała.

W czwartek wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek powiedział w Radiu Wrocław, że ma nadzieję, iż w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w konstytucji.

Jak ujawnił wówczas, w przygotowanej uchwale dotyczącej TK "będziemy nazywać wszystkie nieprawidłowości, to jest naprawdę kolokwializm, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym". "Poczynając od nazywania rzeczy po imieniu, typu mamy +dublerów+ w TK, po wydawane przez TK wyroki, które są obarczone wadą prawną właśnie z uwagi na udział +dublerów+ w ich wydawaniu, po manipulowanie składami i absolutnie działanie niezgodnie z regulaminem czy przepisami, które regulują działanie TK samej pani Przyłębskiej. Zatem tych nieprawidłowości jest bardzo wiele i sprzątania będzie jeszcze więcej" - powiedział Śmiszek.