Ochrona wyłącznie w Polsce to najmniejsze koszty, ale również ograniczenie ochrony tylko do naszego kraju. Zatem nie będzie można ścigać naruszenia w innym państwie, w którym wynalazek może być wytwarzany lub wprowadzany do obrotu. Z kolei ochrona międzynarodowa to proces długotrwały i kosztowny.

Ciekawym rozwiązaniem jest wybranie ochrony poprzez patent europejski o jednolitym skutku – system ten działa dokładnie od roku. Poprzez patent jednolity możliwe jest uzyskanie ochrony jednocześnie w 17 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pewna niedogodność polega na tym, że Polska, podobnie jak Chorwacja czy Hiszpania, nie jest objęta tym systemem i wciąż są wymagane walidacje patentu europejskiego.

