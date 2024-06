Planowane zmiany prawne w sprawach frankowych

Podała, że planowane jest wprowadzenie określonych zmian prawnych, które mają udrożnić sprawy frankowe w polskich sądach.

„Ustawa będzie miała zastosowanie tylko do postępowań frankowych” – powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumentów Aneta Wiewiórowska-Domagalska.

„Chcemy by nie było dwóch spraw, tylko żeby była jedna” – dodała.

Ugody zamiast pozwów

Banki proponują klientom zawarcie ugody w sprawach frankowych, jako alternatywny do pozwów sposób rozwiązania sporów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich. Do tej pory zwarto około 94 tys. ugód.

"Zależy nam także o mówieniu o ugodach, że jest taka opcja. Wielomiesięczne, wieloletnie oczekiwanie na wyrok nie jest korzystne dla konsumenta" - powiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Ustalanie wzorca ugody

Wiewiórowska-Domagalska poinformowała, że w piątek odbędzie się posiedzenie grupy roboczej, w skład której wejdzie m.in KNF, Rzecznik Finansowy, UOKiK, ZBP i stowarzyszenie konsumenckie. Grupa ma rozmawiać na temat wzorca ugody.

"Będziemy prowadzili rozmowy, przygotowujemy wzorcową ugodę, która będzie uzgodniona z tymi instytucjami" - powiedziała Wiewiórowska-Domagalska. Podała, że najlepiej, by ugody były procedowane przed sądem polubownym przy KNF.

"Myślimy również o ścieżce alternatywnej, przy Rzeczniku Finansowym" - dodała. Podała, że ugody te mają być zatwierdzane przez sądy.

Niewydolność sądów i plany usprawnienia pracy

Dynamiczny napływ nowych spraw dotyczących kredytów walutowych sprawił, że sądy stały się niewydolne, a największe zatory powstały w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podała, że ministerstwo przygotowuje szereg narzędzi, które mają usprawnić prace sądów.

Resort jest obecnie w dialogu i konsultuje swoje pomysły z sędziami. Wiewiórowska-Domagalska powiedziała, że to trudny dialog, sądy są obciążone i nie mają odpowiedniej infrastruktury. Poinformowała, że ministerstwo działa w porozumieniu z UOKiK, z KNF i z Rzecznikiem Finansowym, współpracuje też z Ministerstwem Finansów.

Współpraca instytucji publicznych i jej efekty

„W tym momencie są niezwykle spolaryzowane środowiska, jeśli chodzi o konsumentów i banki. Mamy instytucje publiczne, które do tej pory nie działały wspólnie” – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska.

„Drugim moim zadaniem było doprowadzenie do tego, by instytucje publiczne mówiły jednym głosem. I to się udało” – dodała.

Podała, że najbardziej obciążony jest wydział frankowy przy sądzie apelacyjnym z Warszawie. „Prawie 40 proc. spraw frankowych to są sprawy w apelacji warszawskiej” – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska.

Wzmacnianie kadrowe sądów i pierwsze efekty działań

Poinformowała, że wzmocniono już kadrowo Sąd Okręgowy w Warszawie i chce, by na jednego sędziego w wydziale przypadało dwóch asystentów. Wiewiórowska-Domagalska podała, że widać pierwsze efekty działań – w I kwartale załatwiono tam więcej spraw, niż ich przybyło.

Poinformowała, że pracę tego wydziału powinna też usprawnić planowana digitalizacja akt, planowane jest też stworzenie bazy danych orzecznictwa Unii Europejskiej. (PAP Biznes)

