Aby otrzymać świadczenie, należy jednakże należeć do określonej grupy. To emeryci ze statusem kombatanta lub będące osobami uprawnionymi oraz wdowy i wdowcy po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego wynoszącego prawie 300 zł. O świadczeniumożna przeczytać także n. in. na portalu infor.pl.

Komu przysługuje 300+ dla emerytów?

Ryczałt energetyczny przysługuje:

Kombatantom i innym osobom uprawnionym;

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Uprawnienie to może być "dziedziczone", co oznacza, że najbliżsi kombatantów i wskazanych grup żołnierzy mogą po ich śmierci stać się beneficjentami świadczenia.

Jak i kiedy powinieneś złożyć wniosek?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć:

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK);

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (potwierdzającą okres działalności kombatanckiej lub represji);

Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych);

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Nie ma dat granicznych określających termin na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny. Warto jednak pamiętać, że przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny na osobę, nawet jeśli pobiera ona więcej niż jedno świadczenie z ZUS.

Wysokość ryczałtu energetycznego

Od 1 marca 2024 r. ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł, co oznacza wzrost o ponad 44 zł w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. Kwota ta jest ogłaszana co roku do 7 dnia roboczego lutego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ryczałt nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.