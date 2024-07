W jakim wypadku zapłacisz 8600 zł kary?

Od początku tego roku mieliśmy do czynienia już z dwoma podwyżkami. Pierwsza weszła w życie w styczniu i do 30 czerwca wynosiła maksymalnie 8480 zł (podane stawki dotyczą samochodów osobowych). Od 1 lipca tego roku kara za brak OC powyżej 14 dni wzrośnie do 8600 zł. Jeśli nie masz ubezpieczenia do 3 dni, to zapłacisz obecnie 1720 zł, a jeśli do dwóch tygodni - 4300 zł. Jeszcze bardziej zaboli cię, jeśli nie ubezpieczysz auta ciężarowego - kara za brak polisy powyżej 14 dni to dające do myślenia 12 900 zł. W przypadku motocykli i skuterów (za taki sam czas bez OC) to 1420 zł.

Co zrobić, jeśli otrzyma się karę za brak ubezpieczenia OC?

Nawet natychmiastowa wpłata stawki podanej w piśmie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie rozwiązuje problemu. Należy natychmiast wykupić brakującą polisę. Co z karą? Nie każdy ma ponad 8 tys. zł. Na szczęście prawo umożliwia rozłożenia kary na raty, a nawet jej umorzenie. Kto może liczyć na częściowe lub całkowite zwolnienie z kary? To osoby o wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i majątkowej. Możliwe są także pozbawione oprocentowania raty albo odroczenie spłaty - należy jednak w tym celu złożyć wniosek z uzasadnieniem prośby o ulgowe potraktowanie.

Nabywanie i przedłużanie ubezpieczenia

W przypadku osób posiadających już ubezpieczenie nie ma ryzyka braku polisy - jeżeli skończy się data jej ważności, to ubezpieczyciel automatycznie przedłuży ważność OC na następny rok i wyśle list z informacją o wysokości składki. W gorszej sytuacji są osoby, które kupują używany pojazd, bowiem OC poprzedniego właściciela nie zostaje przeniesione na nowego. Należy wiedzieć, że UFG automatycznie wykryje w takiej sytuacji brak polisy.