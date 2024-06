Zespół MSWiA ds. fentanylu zajmie się receptomatami i lekarzami

Szef MSWiA w czwartek w Radiu Zet został zapytany o efekty pracy zespołu ds. fentanylu. Jak mówił, brał udział w spotkaniu u premiera, gdzie zapadły decyzje dotyczące działań prowadzonych przez ministrę zdrowia. Chodzi m.in. o przyjrzenie się tzw. receptomatom, czy lekarzom wystawiającym nadmierne ilości recept.

"Podjęliśmy intensywne działania policyjne. W tym tygodniu pięciu zatrzymanych, trzy osoby aresztowane, w tym słynny +Duch z Żuromina+. Policja prowadzi dalsze działania, żeby przecinać te patologie" - powiedział Siemoniak.

Współpraca z policją w walce z nielegalnym obrotem fentanylem

Dodał, że została nawiązana ścisła współpraca MZ, GIS, NFZ z policją. "Ministra zdrowia chce w ciągu najbliższych dni przedstawić propozycje legislacyjne" - mówił. Zaznaczył, że "mamy do czynienia z sytuacją, w której receptomaty, teleporady, które miały ułatwić działanie w czasie pandemii, stają się narzędziem do patologii, narzędziem do przestępstw".

"Moim zdaniem w receptomatach nie powinno być nigdy recept na leki, z których można wytwarzać narkotyki" - powiedział.

Zatrzymania w związku z nielegalnym obrotem fentanylem mają już pierwsze efekty

O zatrzymaniach w związku z nielegalnym obrotem fentanylem, w tym 55-letniego Jarosława D., zwanego "żuromińskim duchem", informowała we wtorek m.in. Komenda Główna Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu podała, że wśród zatrzymanych są także dwie kobiety. Zabezpieczono ponad 300 plastrów zawierających fentanyl, który jest opioidem.

W środę szef Prokuratury Rejonowej w Mławie Marcin Bagiński poinformował, że sąd w Mławie (Mazowieckie) tymczasowo aresztował 55-latka, zaś w czwartek ma rozpatrzyć wnioski o tymczasowy areszt wobec kolejnych podejrzanych.

Więcej zatruć fentanylem i zwiększone monitorowanie recept

Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, który można otrzymać wyłącznie na receptę. Od początku tego roku. Główny Inspektorat Sanitarny zanotował 48 przypadków zatruć tą substancją. W lutym po fentanylu zmarły trzy osoby w Żurominie, a pod koniec zeszłego roku jedna w Poznaniu. Od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje codziennie preskrypcję leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu, bo w obrocie jest coraz więcej takich recept.

Fentanyl znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.

W lecznictwie zamkniętym fentanyl stosowany jest w formie ampułek, a w lecznictwie otwartym - w postaci plastrów lub sprejów donosowych. Jego sprzedaż jest ściśle ewidencjonowana i podlega rygorystycznej kontroli.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk