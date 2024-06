"Mediana prognoz dla stopy fed funds na koniec 2024 została podniesiona o 0,4 pkt proc. do 5,1%, na koniec 2025 o 0,2 pkt proc. do 4,1%, a na koniec 2026 pozostała na poziomie 3,1%. Jednocześnie mediana prognoz dotyczących stóp procentowych w długim terminie (neutralna stopa procentowa) wyniosła w czerwcu 2,8% wobec 2,6% w marcu. J. Powell podkreślił jednak, że mediana prognoz dla stóp nie powinna być traktowana jako plan polityki FOMC, a decyzje będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Podczas konferencji prasowej J. Powell przyznał, że warunki na rynku pracy powróciły do tego, co było obserwowane przed pandemią. Naszym zdaniem wczorajsze posiedzenie nie wyklucza rozpoczęcia cyklu obniżek stóp we wrześniu - przewodniczący FOMC ani nie wykluczył, ani nie potwierdził takiej możliwości" - czytamy w komentarzu banku do wczorajszej decyzji Fed i projekcji.

Ekonomiści banku podkreślają, że "z najbardziej wyczekiwanych przez rynki finansowe projekcji gospodarczych wynika, że członkowie FOMC spodziewają się w tym roku tylko jednej obniżki stóp procentowych, podczas gdy w marcu mediana wskazywała na trzy ruchy w dół o 25 pb".

"W komunikacie po posiedzeniu FOMC oceniła, że w ostatnich miesiącach nastąpił dalszy niewielki postęp w kierunku osiągnięcia 2-procentowego celu inflacyjnego - wobec odnotowania braku takiego postępu po posiedzeniu w kwietniu" - czytamy dalej.

Rezerwa Federalna - zgodnie z oczekiwaniami - wczoraj pozostawiła stopy procentowe na poziomie 5,25-5,5%.

