PILNE! Auchan wycofuje popularną wodę ze sprzedaży. Klienci muszą ją zwrócić lub wyrzucić. Masz taką wodę w domu?

W związku ze stwierdzeniem niewłaściwych wyników mikrobiologicznych, sieć sklepów Auchan zdecydowała o natychmiastowym wycofaniu określonej partii wody niegazowanej Primavera. Firma apeluje do konsumentów, którzy kupili ten produkt, o jego utylizację (wyrzucenie) lub zwrot do dowolnego sklepu w celu odzyskania pieniędzy.

Sieć hipermarketów Auchan wycofuje ze sprzedaży konkretną partię niegazowanej wody Primavera 1,5 litra, wyprodukowanej przez San Benedetto Polska. Decyzja ta została podjęta w wyniku pisma z Inspekcji Sanitarnej, która zobligowała firmę do działania ze względu na "niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" stwierdzone w badanym produkcie.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Wycofanie dotyczy wyłącznie następującej partii wody Primavera wyprodukowanej przez San Benedetto Polska sp. z o.o.:

Nazwa: Woda Primavera niegazowana 1,5 l,

Numer partii: LP51985,

Data przydatności do spożycia: 17/01/2027,

Kod kreskowy (EAN): 5903978396562.

Apel Auchan do konsumentów

Auchan apeluje do klientów, którzy kupili produkt z podanej partii, aby go nie spożywali. Konsumenci proszeni są o jej wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym została zakupiona. Sklep gwarantuje pełny zwrot kosztów za zwrócony produkt.