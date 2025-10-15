Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla „Faktów” TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów, na którą partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Pierwsze miejsce Koalicja Obywatelska

Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,5 proc. notując tym samym spadek poparcia o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,5 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Kto zamyka podium?

Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 14,4 proc. badanych (spadek o 0,6 pkt proc.).

Do kogo należy 4 miejsce?

Na czwartym miejscu znalazła się partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony z poparciem 6,4 proc. - to wzrost o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Nową Lewicę wskazało 5,4 proc. respondentów (bez zmian względem poprzedniego pomiaru), a Partię Razem Adriana Zandberga 5,2 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, na które głos chciało oddać odpowiednio 2,3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.) oraz 1,7 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.).

Inną partię wskazało 0,7 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 proc.), niezdecydowanych było 4,7 proc. respondentów (spadek o 1,4 pkt proc.). 1,2 proc. ankietowanych odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.