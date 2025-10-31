Dni ustawowo wolne od pracy: kiedy najlepiej jest zaplanować urlop – pełna lista na rok 2025

Zasady dotyczące dni wolnych od pracy określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). To krótki akt prawny zawierający zamknięty katalog świąt państwowych i kościelnych:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (nowość od 2025 r.)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Nowością od 2025 r. jest Wigilia Bożego Narodzenia, która po burzliwej debacie w Sejmie została wpisana do katalogu dni ustawowo wolnych. Dzięki temu Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu.

Długi weekend listopadowy 2025 – może potrwać od 8 do 11 listopada

W tym roku święto Wszystkich Świętych (1 listopada) przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami, pracodawca musi w takim przypadku wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników.

Wielu pracodawców zdecydowało się na poniedziałek, 10 listopada 2025 r., dzięki czemu pracownicy zyskają aż cztery dni wolnego z rzędu – od 8 do 11 listopada. Co ważne, nie trzeba będzie brać dodatkowego urlopu.

Co Kodeks pracy stanowi o świętach przypadających w sobotę?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

W praktyce oznacza to, że jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca musi zapewnić pracownikom inny dzień wolny. Dzięki temu nie tracą oni należnego odpoczynku i nie przekraczają norm czasu pracy.

Kiedy pracodawca zobligowany jest udzielić dnia wolnego za święto w sobotę?

Termin udzielenia dnia wolnego zależy od okresu rozliczeniowego obowiązującego w danym zakładzie pracy:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym miesiącu (czyli w listopadzie),

(czyli w listopadzie), w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym lub rocznym – pracodawca ma większą swobodę i może wyznaczyć wolne nawet 31 października, w dzień poprzedzający święto zmarłych.

Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca – najczęściej określa ją w regulaminie pracy, zarządzeniu lub harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też elastyczne rozwiązania, pozwalające pracownikom samodzielnie wybrać dogodny termin.

Jaka kara grozi pracodawcy za nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę to wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy:

„Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Pracownicy mogą również zgłaszać nieprawidłowości anonimowo. Dlatego dla firm najbezpieczniejsze jest odpowiednio wczesne zaplanowanie dnia wolnego – brak takiej decyzji może skończyć się dotkliwą karą finansową.

