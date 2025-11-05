Jak wynika z opublikowanego w środę sondażu Research Partner przeprowadzonego na panelu Ariadna, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do sierpnia).

Wyniki głównych ugrupowań

Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na poparcie 27,6 proc. ankietowanych (spadek o 3,8 pkt proc.). Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,6 proc. respondentów (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Mniejsze ugrupowania w sondażu

Do parlamentu weszliby jeszcze przedstawiciele Lewicy (bez Partii Razem), którzy zyskali zaufanie 7,1 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), oraz Konfederacji Korony Polskiej z poparciem 6,4 proc. ankietowanych (wzrost o 2,9 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłyby się - Polska 2050 (3 proc.), Partia Razem (2,9 proc.), PSL (1,1 proc.), a inne partie – 1,5 proc. Niespełna 10 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja wyborcza

Polacy nadal deklarują wysokie zainteresowanie wyborami, choć jest ono niższe o 2,9 p.p. w porównaniu do sierpnia. Dziś najprawdopodobniej 69,3 proc. Polaków poszłoby do urn (w tym 53,8 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 15,5 proc. „raczej tak”) .

Prognoza podziału mandatów

Adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego Dr Maciej Onasz wyliczył dla Research Partner, jak te wyniki przełożyłyby się na prawdopodobny podział mandatów w Sejmie. I tak Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 179 mandatów, PiS – 178, Konfederacja – 56, Lewica – 27, a KKP – 20 mandatów.

Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 206 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 254 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 31.10-3.11.2025, na ogólnopolskiej próbie 1090 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.