Zasady nadawania imion w Polsce

W Polsce nie ma urzędowego spisu dopuszczalnych imion i rodzice mają w tym zakresie wiele swobody. Istnieją jednak wytyczne co do tego, jakie imiona mogą być nadane – nie mogą mieć charakteru ośmieszającego, nieprzyzwoitego czy być w zdrobniałej formie. Pamiętać należy, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana.

Być może z powyższych powodów dużą popularnością cieszą się rankingi najczęściej nadawanych imion. Z listą najpopularniejszych imion jest jak z listą przebojów – nigdy nie jest stała. Sprawdźmy, jakie imiona były najczęściej nadawane dziewczynkom i chłopcom w 2025 roku. Wykorzystamy do tego dane dostępne na serwisie dane.gov.pl.

Top 10 imion nadawanych dziewczynkom

W 2025 roku najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek została Zofia. Następne w kolejności są Zuzanna i Maja. Poniżej podajemy 10 imion królujących w rankingu popularności i ile razy zostały nadane:

Zofia – 4415, Zuzanna – 3881, Maja – 3873, Laura – 3821, Hanna – 3452, Julia – 3207, Oliwia – 3067, Pola – 2812, Alicja – 2788, Emilia – 2556.

W 2024 roku miejsca na podium zajmowały:

Maja – 4640, Zofia – 4470, Zuzanna – 4144.

W 2025 roku nie zmieniły się trzy najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. Zmieniła się jedynie ich kolejność.

Top 10 imion nadawanych chłopcom

Jak sprawa wygląda w przypadku imion nadawanych chłopcom? W 2025 roku w trójce najpopularniejszych imion znaleźli się Nikodem, Antoni i Leon. Pierwsza dziesiątka to:

Nikodem – 5772, Antoni – 5253, Leon – 5079, Jan – 5054, Aleksander – 4687, Franciszek – 4548, Ignacy – 4222, Stanisław – 3554, Jakub – 3386, Mikołaj – 3215.

Rok wcześniej trzema najpopularniejszymi imionami męskimi były:

Nikodem – 6388, Antoni – 5404, Jan – 5277.

Tak więc w 2025 roku na podium znalazł się Leon, który zastąpił Jana.