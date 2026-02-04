Zasady nadawania imion w Polsce

W Polsce nie ma urzędowego spisu dopuszczalnych imion i rodzice mają w tym zakresie wiele swobody. Istnieją jednak wytyczne co do tego, jakie imiona mogą być nadane – nie mogą mieć charakteru ośmieszającego, nieprzyzwoitego czy być w zdrobniałej formie. Pamiętać należy, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana.

Być może z powyższych powodów dużą popularnością cieszą się rankingi najczęściej nadawanych imion. Z listą najpopularniejszych imion jest jak z listą przebojów – nigdy nie jest stała. Sprawdźmy, jakie imiona były najczęściej nadawane dziewczynkom i chłopcom w 2025 roku. Wykorzystamy do tego dane dostępne na serwisie dane.gov.pl.

Top 10 imion nadawanych dziewczynkom

W 2025 roku najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek została Zofia. Następne w kolejności są Zuzanna i Maja. Poniżej podajemy 10 imion królujących w rankingu popularności i ile razy zostały nadane:

  1. Zofia – 4415,
  2. Zuzanna – 3881,
  3. Maja – 3873,
  4. Laura – 3821,
  5. Hanna – 3452,
  6. Julia – 3207,
  7. Oliwia – 3067,
  8. Pola – 2812,
  9. Alicja – 2788,
  10. Emilia – 2556.

W 2024 roku miejsca na podium zajmowały:

  1. Maja – 4640,
  2. Zofia – 4470,
  3. Zuzanna – 4144.

W 2025 roku nie zmieniły się trzy najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. Zmieniła się jedynie ich kolejność.

Top 10 imion nadawanych chłopcom

Jak sprawa wygląda w przypadku imion nadawanych chłopcom? W 2025 roku w trójce najpopularniejszych imion znaleźli się Nikodem, Antoni i Leon. Pierwsza dziesiątka to:

  1. Nikodem – 5772,
  2. Antoni – 5253,
  3. Leon – 5079,
  4. Jan – 5054,
  5. Aleksander – 4687,
  6. Franciszek – 4548,
  7. Ignacy – 4222,
  8. Stanisław – 3554,
  9. Jakub – 3386,
  10. Mikołaj – 3215.

Rok wcześniej trzema najpopularniejszymi imionami męskimi były:

  1. Nikodem – 6388,
  2. Antoni – 5404,
  3. Jan – 5277.

Tak więc w 2025 roku na podium znalazł się Leon, który zastąpił Jana.