Zasady nadawania imion w Polsce
W Polsce nie ma urzędowego spisu dopuszczalnych imion i rodzice mają w tym zakresie wiele swobody. Istnieją jednak wytyczne co do tego, jakie imiona mogą być nadane – nie mogą mieć charakteru ośmieszającego, nieprzyzwoitego czy być w zdrobniałej formie. Pamiętać należy, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana.
Być może z powyższych powodów dużą popularnością cieszą się rankingi najczęściej nadawanych imion. Z listą najpopularniejszych imion jest jak z listą przebojów – nigdy nie jest stała. Sprawdźmy, jakie imiona były najczęściej nadawane dziewczynkom i chłopcom w 2025 roku. Wykorzystamy do tego dane dostępne na serwisie dane.gov.pl.
Top 10 imion nadawanych dziewczynkom
W 2025 roku najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek została Zofia. Następne w kolejności są Zuzanna i Maja. Poniżej podajemy 10 imion królujących w rankingu popularności i ile razy zostały nadane:
- Zofia – 4415,
- Zuzanna – 3881,
- Maja – 3873,
- Laura – 3821,
- Hanna – 3452,
- Julia – 3207,
- Oliwia – 3067,
- Pola – 2812,
- Alicja – 2788,
- Emilia – 2556.
W 2024 roku miejsca na podium zajmowały:
- Maja – 4640,
- Zofia – 4470,
- Zuzanna – 4144.
W 2025 roku nie zmieniły się trzy najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. Zmieniła się jedynie ich kolejność.
Top 10 imion nadawanych chłopcom
Jak sprawa wygląda w przypadku imion nadawanych chłopcom? W 2025 roku w trójce najpopularniejszych imion znaleźli się Nikodem, Antoni i Leon. Pierwsza dziesiątka to:
- Nikodem – 5772,
- Antoni – 5253,
- Leon – 5079,
- Jan – 5054,
- Aleksander – 4687,
- Franciszek – 4548,
- Ignacy – 4222,
- Stanisław – 3554,
- Jakub – 3386,
- Mikołaj – 3215.
Rok wcześniej trzema najpopularniejszymi imionami męskimi były:
- Nikodem – 6388,
- Antoni – 5404,
- Jan – 5277.
Tak więc w 2025 roku na podium znalazł się Leon, który zastąpił Jana.