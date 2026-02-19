Dokładna data zmiany czasu w marcu 2026 roku

W 2026 roku przejście z czasu zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, o godzinie 2:00 w nocy przesuniemy wskazówki zegarów na godzinę 3:00. Ta zmiana oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej, ale w zamian za to wieczory staną się wyraźnie dłuższe, co sprzyja oszczędnościom energii w gospodarstwach domowych i poprawia komfort aktywności po pracy. Choć większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony czy laptopy, dokona tej korekty automatycznie, to właściciele tradycyjnych zegarów oraz starszych pieców sterowanych czasowo muszą pamiętać o manualnej zmianie, aby uniknąć pomyłek w niedzielny poranek.

Reklama

Reklama

Zmiana czasu - skutki dla zdrowia seniorów i ryzyko kardiologiczne

Naukowcy od lat alarmują, że wiosenna zmiana czasu jest znacznie bardziej obciążająca dla organizmu niż jesienna. W 2026 roku lekarze kardiolodzy ponownie przypominają, że w poniedziałek i wtorek bezpośrednio po zmianie czasu odnotowuje się statystyczny wzrost liczby zawałów serca oraz udarów mózgu, szczególnie u osób po 65. roku życia. Nagłe skrócenie snu o godzinę zaburza wydzielanie melatoniny i kortyzolu, co prowadzi do przejściowej bezsenności, rozdrażnienia oraz problemów z koncentracją. Dla seniorów pobierających leki na nadciśnienie w sztywnych godzinach rannych, zmiana czasu o pełne 60 minut wymaga konsultacji z lekarzem lub stopniowego, kilkudniowego przesuwania pory przyjmowania medykamentów, aby uniknąć gwałtownych skoków ciśnienia.

Praca w noc zmiany czasu a Kodeks Pracy 2026

Dla osób aktywnych zawodowo, które w noc z 28 na 29 marca będą pełnić dyżury (np. w ochronie, służbie zdrowia czy transporcie), zmiana czasu na letni wiąże się z konkretnymi skutkami finansowymi. Pracownik wykonujący swoje obowiązki w tę noc wypracuje o jedną godzinę mniej niż standardowo przewiduje jego grafik. Zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w 2026 roku, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za faktycznie przepracowany czas. Oznacza to, że za brakującą godzinę pracownik nie otrzyma zapłaty, chyba że pracodawca pozwoli mu na "odrobienie" tego czasu w innym terminie lub zaliczy tę niedopłatę jako postojowe nie z winy pracownika, co jednak zależy od wewnętrznych regulaminów danej firmy.

Dlaczego Unia Europejska nie zniosła jeszcze zmiany czasu?

Głównym powodem, dla którego w 2026 roku wciąż przestawiamy zegarki, jest brak jednomyślności państw członkowskich co do wyboru czasu, który miałby obowiązywać na stałe. Choć większość Polaków opowiada się za wiecznym czasem letnim, niektóre kraje północy preferują czas zimowy, a brak koordynacji w tej kwestii doprowadziłby do chaosu w transporcie lotniczym i kolejowym na terenie całej Europy. Prace nad dyrektywą zostały czasowo zawieszone na szczeblu Komisji Europejskiej, a priorytety polityczne przesunęły się w stronę bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku czeka nas jeszcze jedna zmiana - powrót do czasu zimowego, który nastąpi w ostatnią niedzielę października, zamykając kolejny cykl w europejskim kalendarzu.