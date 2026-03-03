Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów

We wtorek 24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. To pierwszy tak zaawansowany krok w stronę ogólnopolskiego, obowiązkowego systemu identyfikacji zwierząt domowych. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu i dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego stanie się ustawą. Jednak sam fakt przyjęcia go przez rząd oznacza, że temat wchodzi w realną fazę wdrożeniową.

Reklama

Kogo obejmie obowiązek czipowania?

Projekt przewiduje:

obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów – bez względu na rasę, wiek czy przeznaczenie.

– bez względu na rasę, wiek czy przeznaczenie. obowiązek oznakowania kotów w określonych sytuacjach – przede wszystkim przy zmianie właściciela, sprzedaży lub przekazaniu do schroniska.

Koty domowe, które pozostają przez cały czas u tego samego właściciela, nie będą objęte powszechnym obowiązkiem, a rejestracja ma być dobrowolna. To ważne rozróżnienie, bo w przestrzeni publicznej często pojawia się uproszczenie, że „wszystkie psy i koty będą obowiązkowo czipowane”.

Terminy rejestracji – kiedy trzeba będzie to zrobić?

Projekt ustawy określa konkretne momenty, w których trzeba będzie dopełnić formalności.

W przypadku psa, do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie albo przed przeniesieniem nowemu właścicielowi, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku kota, przed przekazaniem nowemu właścicielowi albo przed przyjęciem do schroniska.

Zwierzęta sprowadzane z zagranicy mają być zgłaszane do systemu w ciągu 14 dni od wwozu do Polski albo po zakończeniu ewentualnej kwarantanny.

Czym będzie KROPiK i jakie dane trafią do systemu?

KROPiK ma być centralną, państwową bazą danych. Administratorem systemu będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rejestrze mają znaleźć się m.in.:

numer mikroczipa,

dane identyfikacyjne zwierzęcia – rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia,

dane kontaktowe właściciela,

informacje o zaginięciu lub śmierci zwierzęcia.

Dostęp do systemu będą miały m.in. gminy, Policja, Inspekcja Weterynaryjna, sądy oraz lekarze weterynarii wpisani do ewidencji.

Projekt przewiduje również możliwość kontroli obowiązku oznakowania. W przypadku niedopełnienia obowiązku mają być kary. Szczegóły sankcji zostaną ostatecznie ustalone na etapie prac parlamentarnych.

Czipowanie psa i kota - ile to będzie kosztować?

Koszt wszczepienia mikroczipa ma wynosić do 50 zł. Koszt rejestracji w systemie również do 50 zł. Łącznie maksymalny wydatek dla właściciela to 100 zł. To koszt jednorazowy, a późniejsze aktualizacje danych, np. zmiana adresu czy numeru telefonu, nie będą dodatkowo płatne. Jeśli zwierzę ma już mikroczip zgodny z normą ISO 11785, wystarczy rejestracja w nowym systemie.

Dlaczego rząd chce wprowadzić obowiązek?

Jednym z głównych argumentów jest walka z bezdomnością zwierząt i ograniczenie kosztów ponoszonych przez gminy. Wydatki samorządów na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sięgają setek milionów złotych rocznie. Dziś mamy rozproszone rejestry i trudności w szybkim ustaleniu właściciela porzuconego psa. Centralna baza ma uprościć identyfikację właścicieli zwierząt i umożliwić egzekwowanie odpowiedzialności.

Harmonogram wdrożenia obowiązkowego czipowania psów i kotów w Polsce

Projekt zakłada 3 lata na budowę i uruchomienie systemu oraz kolejne 3 lata na pełne oznakowanie i rejestrację zwierząt objętych ustawą. Oznacza to sześcioletni okres przejściowy. To nie jest więc zmiana, która zacznie obowiązywać od 2026 roku.

Przypomnijmy, że temat obowiązkowego czipowania psów przez lata wracał w debacie publicznej i za każdym razem prace kończyły się na etapie koncepcji. Tym razem projekt został formalnie przyjęty przez rząd i otrzymał konkretny harmonogram wdrożenia. Jeśli ustawa przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną, obowiązek stanie się elementem codzienności właścicieli psów i kotów w całej Polsce.