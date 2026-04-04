Oblanie wodą: odpowiedzialność karna

Najczęstszą sytuacją jest oblanie wodą przechodniów. Może ono stanowić wykroczenia – potraktowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego i jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeśli czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji- minimalna grzywnato 1000 zł. W zależności od sytuacji działanie sprawcy może być potraktowane jako zanieczyszczanie przestrzeni publicznej i wtedy grzywna wynosi nie mniej niż 500 zł – również dla pomocnika i tego co do oblania namawia.

Oblanie wodą: odpowiedzialność cywilna

Ważna jest podejście osoby oblewanej do tradycji-jak rówieśnicy mogą traktować śmigus dyngus jako dobrą zabawę to z uwagi na dyskomfort i zniszczenie odzieży inaczej mogą sytuacje postrzegać osoby starsze czy udające się w eleganckich ubraniach do kościoła czy na wizytę. Należy pamiętać że obecnie wszyscy noszą ze sobą elektronikę-co najmniej telefon komórkowy, czasem tablet, aparat fotograficzny czy słuchawki. Taki sprzęt przy niechcianym kontakcie z wodą staje się bezużyteczny i sprawca powinien pokryć koszt zakupu nowego. Gdy oblanie jest agresywne działanie sprawcy można potraktować jako przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej np. zrzucenie balonu z wodą z okna na przechodnia.

Lany Poniedziałek: oblanie pojazdów

W Lany Poniedziałek woda w balonach czy w torebkach foliowych bywa zrzucana również na przejeżdżające pojazdy np. z wiaduktu. Takie działanie stanowi co najmniej zagrożenie bezpieczeństwa-kierowca jest nieoczekiwanie zaślepiony może dojść do wypadku albo na skutek emocji nagłego pogorszenia stanu zdrowia np. zawału. Dodatkowo istnieje możliwość spowodować zniszczenie pojazdu-karoserii, lusterek czy wnętrza w tym przewożonych rzeczy np. nawigacji czy telefonu komórkowego.

Zdarzają się również sytuacje innego rodzaju związane z pojazdami – wlewanie wody lub jej wrzucanie w torebkach lub balonach przez otwarte drzwi autobusów lub tramwaju na przystankach. Wtedy przebieg zdarzenia oraz sprawców mogą pomóc ustalić kamery monitoringu.

Lany poniedziałek: oblanie w sklepach i restauracjach

Nie można wykluczyć sytuacji gdy do oblania wodą dojdzie w kawiarni czy czynnym tego dnia sklepie. Należy pamiętać, że to osoba prowadząca dane miejsca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo gości czy kupujących oraz z ich rzeczy. Bezwzględnie mokrą podłogę trzeba wytrzeć aby nikt się na niej nie poślizgnął. Natomiast jeśli chodzi o dalszą odpowiedzialność należy rozważyć przebieg całego zdarzenia-czy goście przy stoliku stojącym na zewnątrz zostali oblani z uwagi na atak na blisko przychodzącą osobę czy obsługa lokalu nie reagowała na osoby kręcące się wewnątrz z wiadrami a co więcej akceptowała ten stan rzeczy np. nie przeciwstawiając się nalewanie wody do wiader w toalecie.

Kradzież wody

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię - źródło pozyskania wody w szczególności gdy potrzeba jest jej większa ilość np. do napełniania wiadra. Wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe posiadają krany dostępne do osób sprzątających teren czy podlewających zieleń-nie jest to wszakże woda która może być przeznaczona na jakiekolwiek inne cele albowiem płacą za nią wszyscy mieszkańcy. Tak samo w kawiarni czy restauracji woda znajdująca się w toaletach dla klientów służby do celów związanych z korzystaniem z urządzeń sanitarnych jak spuszczenie wody w toalecie, umycie rąk, twarzy ewentualnie zębów. W obu powyższych przypadkach napełnianie wiader wodą stanowi jej kradzież.