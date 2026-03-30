Praca w święta – kiedy przysługuje dzień wolny, a kiedy 100% dodatku?

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. To przedział czasowy między jeden a cztery miesiące ustalony u danego pracodawcy. Jeśli udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto.

Natomiast jeśli święto wypada w niedzielę to mają zastosowanie przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Tym samym w pierwszej kolejności pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Dopiero gdy taka sytuacja nie jest możliwa wolny dzień powinien zostać udzielony w okresie rozliczeniowym a w ostatniej kolejności pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto wypadające w niedzielę.

Wielka Sobota 2026 (4 kwietnia) – zasady pracy w handlu

Zgodnie z najnowszymi uregulowaniami co do zasady praca w handlu jest możliwa w Wielką Sobotę tylko do godziny 14. Tym samym może dojść do zmniejszenia wymiary czasu pracy pracownika w tym dniu poniżej 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten nieprzepracowany czas obliczony według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego tj, praca była wykonywana przez 6 godzin-za nią wypłacane jest wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy, a za pozostałe dwie godziny-jak za urlop.

Kto nie dostanie rekompensaty za pracę w święta?

Istnieje grupa pracowników którym nie przysługuje jakakolwiek rekompensata za pracę w święta ani w Wielką Sobotę-dzieńwolny czy dodatkowe wynagrodzenie. Są to osoby zatrudnione w systemie pracy weekendowej tj. gdy wykonuje swoje obowiązki wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Wymiar czasu pracy w tygodniu z Wielkanocą

W związku ze świętem przypadającym w poniedziałek zmniejszeniu podlega tygodniowy wymiar czasu pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy z 40 do 32 godzin. Święto wypadające w niedzielę nie obniża wymiary czasu pracy w związku z tym nie ma potrzeby ustalenia przez pracodawcę innego dnia wolnego za ten dzień.