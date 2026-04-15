Święto w sobotę oznacza dodatkowy dzień wolny

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, powoduje to obniżenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny od pracy.

Reklama

Dodatkowy dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin jego wykorzystania ustala pracodawca. Oznacza to, że święto przypadające w sobotę nie może zostać pominięte i zawsze wymaga wyznaczenia dnia wolnego w innym terminie.

W przypadku pracowników administracji rządowej decyzję o konkretnym terminie dnia wolnego podejmuje Prezes Rady Ministrów w formie zarządzenia.

Nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Rząd zdecydował już, kiedy zostanie on wykorzystany w administracji rządowej.

Na mocy zarządzenia podpisanego przez premiera Donalda Tuska piątek 14 sierpnia 2026 roku będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej.

Oznacza to, że pracownicy administracji państwowej będą mieli przedłużony weekend trwający od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia 2026 roku.

Co z pracownikami zatrudnionymi poza administracją?

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych lub samorządowych przepisy również przewidują dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Kodeks pracy nie wskazuje jednak konkretnej daty. Termin dnia wolnego ustala pracodawca w ramach danego okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że pracodawca może wyznaczyć wolne m.in.:

w piątek przed świętem, czyli 14 sierpnia,

w poniedziałek po święcie, czyli 17 sierpnia,

albo w innym dniu w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć decyzja rządu formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w wielu firmach prywatnych dzień wolny jest często wyznaczany w tym samym terminie, aby pracownicy mogli skorzystać z dłuższego weekendu.

Czy pracownik może wnioskować o konkretny dzień wolny?

Pracownik może zaproponować pracodawcy termin wykorzystania dnia wolnego, np. w formie wniosku lub ustnej prośby.

Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Przepisy nie zobowiązują go do uwzględnienia wniosku pracownika. W wielu firmach takie preferencje są jednak brane pod uwagę, o ile nie zakłócają organizacji pracy.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu czy systemu pracy, także przy pracy zmianowej.

Przepisy te nie dotyczą natomiast osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.