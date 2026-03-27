Już wcześniej resort cyfryzacji informował o złożeniu wniosku o wpis do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług, znanym szerzej jako podatek cyfrowy. Jak czytamy na stronie Prezesa Rady Ministrów, celem projektu jest:

Reklama

zapewnienie opodatkowania działalności międzynarodowych firm w Polsce w wybranych obszarach, proporcjonalnie do przychodów generowanych na polskim rynku,

wyrównanie szans konkurencyjnych pomiędzy globalnymi korporacjami a przedsiębiorstwami działającymi lokalnie, które obecnie znajdują się w mniej korzystnej sytuacji rynkowej,

wsparcie rozwoju krajowych technologii i innowacji oraz jakościowych treści medialnych, które poniosły straty w wyniku zmian struktury rynku.

Reklama

Chodzi o opodatkowanie takich big techów jak Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Apple czy Microsoft. Podatek obejmie także popularne marketplace’y i aplikacje, takie jak Temu, Shein czy Allegro (choć w tym przypadku ministerstwo przewiduje mechanizm odliczenia CIT – o czym dalej w artykule), a także platformy takie jak Uber, Glovo, Wolt czy Booking.com.

Przedmiotem opodatkowania mają być usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na:

umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej do użytkowników tego interfejsu,

udostępnianiu użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który umożliwia interakcję między użytkownikami lub ułatwia zawieranie transakcji – dostaw towarów lub świadczenia usług – bezpośrednio między nimi,

przekazywaniu – w drodze sprzedaży, licencji lub innej odpłatnej formy – zgromadzonych danych o użytkownikach, zarówno indywidualnych, jak i w ramach pakietów danych, wygenerowanych w wyniku aktywności na interfejsach cyfrowych.

Nowy podatek ma być formą "rekompensaty” od usług świadczonych na terytorium Polski przez globalne firmy technologiczne. Resort argumentuje, że nowe przepisy mają uderzyć przede wszystkim w podmioty unikające opodatkowania i "transferujące zyski do rajów podatkowych"

– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana. Firmy, które płacą podatki w Polsce, są w gorszej sytuacji niż te, które świadczą u nas usługi cyfrowe z zagranicy. To ogranicza konkurencyjność krajowych podmiotów, zmniejsza naszą suwerenność cyfrową i uszczupla dochody budżetu państwa – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Rozwój nowoczesnych form działalności gospodarczej nierzadko wyprzedza obowiązujące regulacje prawne, w szczególności w zakresie systemów podatkowych. Aktualnych przepisów podatkowych nie sformułowano z myślą o przedsiębiorstwach, które mają charakter globalny, wirtualny bądź posiadają tylko ograniczoną obecność fizyczną. Resort podkreśla, że wraz z przenoszeniem się gospodarki do sfery cyfrowej nierówności te będą się tylko pogłębiać.

Netflix, Disney+ i Spotify – te usługi nie zostaną opodatkowane

Opodatkowaniu nie będą podlegać podmioty, których przeważającą działalność stanowi publikowanie materiałów redakcyjnych przygotowanych przez nie lub na ich rzecz. Z opodatkowania wyłączone zostaną zatem.:

portale publikujące własne materiały redakcyjne,

platformy działające w modelu subskrypcyjnym oparte na własnych treściach,

banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne,

producenci prowadzący własne sklepy internetowe (jeśli nie pośredniczą dla innych marek),

dostawcy infrastruktury chmurowej i usług telekomunikacyjnych.

Co ciekawe, nowego podatku w swoim podstawowym modelu subskrypcyjnym nie zapłacą przedsiębiorstwa takie jak Netflix, Disney+ czy Spotify, ponieważ usługi polegające na dostarczaniu własnych treści cyfrowych również objęto wyłączeniem. Projekt przewiduje również inne wyłączenia. Z jego treścią można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Projekt ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług

Podstawą opodatkowania ma być przychód osiągnięty w Polsce z określonych usług cyfrowych

Proponowana stawka nie ma być wyższa niż 3 proc. Ministerstwo zapowiedziało mechanizm ochronny, który w teorii ma premiować firmy uczciwie rozliczające się w kraju. Podatek cyfrowy będzie można pomniejszyć o zapłacony w Polsce CIT. W praktyce oznacza to, że firma najpierw wyliczy podatek od przychodu, a następnie odejmie od niego zapłacony wcześniej podatek dochodowy. Jeśli CIT okaże się wyższy – dopłata wyniesie zero.

Eksperci z Warsaw Enterprise Institute nie mają złudzeń. Ich zdaniem podatek cyfrowy ma niewiele wspólnego z rekompensatą:

To nic innego jak zwykły podatek o charakterze fiskalnym, którego celem nie jest nawet realne łatanie deficytu budżetowego (bo wpływy będą relatywnie niewielkie), lecz przede wszystkim uderzenie w kapitał zagraniczny z powodów politycznych – oceniają.

Doświadczenia innych państw pokazują, że najwięksi gracze, tacy jak Google czy Meta, rzadko ponoszą faktyczny koszt nowych obciążeń. Zwykle przerzucają je na klientów, wliczając w ceny reklam, prowizji czy usług.

W praktyce oznacza to droższe kampanie marketingowe, wyższe opłaty dla sprzedawców internetowych, a w konsekwencji – wzrost cen produktów i usług.

Ważne Nowy podatek może więc przełożyć się na droższe zakupy online, wyższe prowizje na platformach rezerwacyjnych, droższe przejazdy czy dostawy jedzenia. Ostatecznie rachunek – jak często bywa – trafi do konsumenta przy każdej płatności w internecie.

Eksperci zwracają również uwagę na możliwe konsekwencje międzynarodowe. Stany Zjednoczone od lat krytycznie podchodzą do podatków cyfrowych:

Administracja w Waszyngtonie od dawna traktuje je jako bariery handlowe wymierzone w amerykański biznes. Donald Trump już wcześniej zapowiadał retorsje – w tym cła odwetowe, a nawet ograniczenie transferu kluczowych technologii do Europy. W dobie globalnego wyścigu o dominację w obszarze sztucznej inteligencji taki konflikt mógłby istotnie zahamować rozwój polskiego sektora AI czy produkcji półprzewodników.

Kiedy ustawa ma wejść w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2026 r. Organem odpowiedzialnym za projekt jest natomiast Ministerstwo Cyfryzacji.

Źródło:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Warsaw Enterprise Institute

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług (UD385)