Wielkanoc 2026 przypada na początek kwietnia. Po Niedzieli Wielkanocnej (5 kwietnia), czas na drugi dzień świąt. Dla większości Polaków to czas odpoczynku, ale dla handlu oznacza to zamknięte drzwi największych marketów. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta jest tu bezlitosna.

Czy 6 kwietnia 2026 sklepy są otwarte?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6 kwietnia 2026 roku (Poniedziałek Wielkanocny) większość placówek handlowych będzie zamknięta. Zakaz handlu obejmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w dużych sieciach. Te sklepy będą ZAMKNIĘTE w Poniedziałek Wielkanocny:

Dyskonty: Biedronka, Lidl, Netto, Aldi.

Supermarkety i hipermarkety: Kaufland, Auchan, Carrefour, Dino, Stokrotka.

Galerie handlowe: (części handlowe, butiki odzieżowe, drogerie typu Rossmann czy Hebe).

Market budowlane: Castorama, Leroy Merlin, Obi.

Gdzie zrobić zakupy 6 kwietnia? Wyjątki od zakazu handlu

Mimo restrykcji, istnieje "lista ratunkowa". Ustawa przewiduje ponad 30 wyjątków, dzięki którym w Lany Poniedziałek nie zostaniesz z pustą lodówką. Oto miejsca, które mogą legalnie prowadzić sprzedaż:

Sklepy franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan): To najpopularniejszy cel zakupowy w święta. Sklep może być otwarty, jeśli za ladą stanie właściciel lub członek jego najbliższej rodziny.

Stacje paliw (Orlen, Shell, BP, Circle K): Działają 24/7. Oprócz paliwa kupisz tam pieczywo, nabiał, gotowe dania, przekąski i napoje.

Sklepy bezobsługowe (Żabka Nano): Innowacyjne punkty działające bez personelu są otwarte przez całą dobę, również w święta.

Apteki dyżurne: Niezbędne w nagłych przypadkach. Listę aptek dyżurnych w swoim mieście znajdziesz na stronie urzędu miasta lub starostwa.

Kwiaciarnie, cukiernie i lodziarnie: Idealne, jeśli wybierasz się w gości i potrzebujesz drobnego upominku.

Sklepy na dworcach i lotniskach: Jeśli podróżujesz, tamtejsze punkty handlowe zazwyczaj funkcjonują normalnie.

Żabka - godziny otwarcia w Poniedziałek Wielkanocny (6.04.2026)

Większość osób szuka informacji o godzinach otwarcia Żabki. W święta 6 kwietnia każda placówka może mieć inne godziny pracy. Zazwyczaj są to: 10:00 - 18:00 lub 11:00 - 20:00. Pro tip: Najdokładniejsze informacje znajdziesz w aplikacji mobilnej Żappka (zakładka "mapa sklepów") – tam godziny są aktualizowane na bieżąco dla konkretnej lokalizacji.

Gastronomia, kina i rozrywka w Lany Poniedziałek

Jeśli nie planujesz gotowania, mamy dobrą wiadomość. Restauracje, kawiarnie, pizzerie (również z dowozem) oraz obiekty rekreacyjne (kina, kręgielnie, parki trampolin) są wyłączone z zakazu handlu. Wiele galerii handlowych otwiera w Poniedziałek Wielkanocny swoje strefy gastronomiczne (food court) oraz kina, mimo że sklepy wewnątrz pozostają zamknięte.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Po świętach zakupy w pełnym wymiarze zrobimy we wtorek, 7 kwietnia (sklepy często ruszają już od 6:00 rano). Jeśli liczysz na niedzielę handlową, musisz uzbroić się w cierpliwość. Najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku wypada dopiero 26 kwietnia (przed majówką).