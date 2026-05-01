Za grillowanie w przestrzeni publicznej grozi mandat do 1000 zł – gdzie można grillować legalnie w majówkę?

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Za grillowanie w przestrzeni publicznej grozi mandat do 1000 zł – gdzie można grillować legalnie w majówkę?/ShutterStock
Tak jak w każdą majówkę, wielu mieszkańców polskich miast wybierze się dziś na świeże powietrze. Grillowanie i ogniska to popularna forma spędzania czasu, jednak nie wszędzie są dozwolone. Warto znać zasady, aby uniknąć mandatu i – co ważniejsze – zadbać o bezpieczeństwo, szczególnie w okresach, gdy brakuje deszczu.

Gdzie można grillować, a gdzie obowiązuje zakaz? Przykład Warszawy

Na terenach zieleni zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – czyli w większości parków i zieleńców – nie ma wyznaczonych miejsc do grillowania ani rozpalania ognisk. Dodatkowo należy pamiętać, że parki znajdują się w rejestrze zabytków i są objęte ochroną przyrody. W takich miejscach używanie otwartego ognia może być nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne.

Gdzie można rozpalać grilla i ognisko na przykładzie stolicy?

Legalne miejsca do grillowania z paleniskami w Warszawie znajdują się głównie na terenach nad Wisłą oraz w wybranych strefach rekreacyjnych Dzielnicy Wisła:

  • Teren rekreacji Aluzyjna (Białołęka) – 3 paleniska
  • Plaża przy Moście M. Skłodowskiej-Curie – 4 paleniska
  • Plaża Poniatówka – 10 palenisk
  • Plaża Saska – 4 paleniska, 2 z rusztem
  • Strefa rekreacji Gocław – 1 palenisko, 2 z rusztem
  • Pawilon Edukacyjny Kamień – 1 palenisko
  • Plaża Rusałka / ZOO – 2 paleniska, 2 ruszty
  • Plaża Żoliborz – 2 paleniska, 1 z rusztem
  • Plaża przy Płycie Desantu – 1 palenisko

To właśnie tam można legalnie rozpalić ogień, o ile przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Ponadto grillowanie jest możliwe w wyznaczonych miejscach zarządzanych przez Lasy Miejskie Warszawa oraz w niektórych obszarach parków dzielnicowych.

Mandat za grillowanie w przestrzeni publicznej. Jak uniknąć kary?

Grillowanie w przestrzeni publicznej wymaga każdorazowo oceny, czy dane miejsce spełnia wymogi prawne. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów:

Kodeks wykroczeń:

  • Art. 82 §1 zakaz używania otwartego ognia w sposób mogący spowodować pożar
  • Art. 144 § zakaz niszczenia roślinności i deptania terenów zielonych (kara do 1000 zł lub nagana) – niestety bardzo często tereny zielone są niszczone właśnie w związku z rozpalaniem grilla czy ognisk.

Ustawa o ochronie zabytków:

  • Art. 108 niszczenie zabytku zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

Ustawa o ochronie przyrody:

  • przepisy dotyczące zakazów wynikających z form ochrony (np. rezerwaty, obszary Natura 2000)

Informacje o ochronie zabytków dostępne są w mapach urzędu miasta, a o formach ochrony przyrody – w serwisie Geoserwis GDOŚ.

Rozpalanie grilla a zagrożenie pożarowe. Należy zachować szczególną ostrożność

Nawet w miejscach dozwolonych należy zachować szczególną ostrożność. W okresach bezdeszczowych ryzyko pożaru znacząco rośnie.

Warto zatem pamiętać:

  • nie rozpalaj ognia przy silnym wietrze,
  • nie zostawiaj ogniska bez nadzoru,
  • zawsze dokładnie ugaś ogień po zakończeniu grillowania,
  • miej pod ręką wodę lub piasek.

Jak wcześniej zaznaczono, grillowanie w Warszawie jest możliwe, ale tylko w wyznaczonych miejscach. Parki i zieleńce nie są do tego przeznaczone, a nieprzestrzeganie przepisów może skutkować mandatem lub poważniejszymi konsekwencjami. Zanim rozpalisz grill lub ognisko – sprawdź lokalizację, przepisy i warunki pogodowe. Dzięki temu wspólne spędzanie czasu będzie bezpieczne dla wszystkich i dla miejskiej przyrody.

Komunikat RCB: zagrożenie pożarowe. Uwaga na grillowanie w miejscach zagrożonych

Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zagrożenia pożarowego. 30 kwietnia RCB ostrzegało przed pożarami na terenie:

  • strzelecko-drezdeneckiego (woj. lubuskie),
  • choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie),
  • obornickiego i poznańskiego (woj. wielkopolskie),
  • milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego (woj. dolnośląskie).

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych może również zakończyć się mandatem

Podczas majowego grillowania w miejscach publicznych należy również zwrócić uwagę na inne obowiązujące zakazy, w tym zakaz spożywania alkoholu. Polskie prawo reguluje tę kwestię w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 14 ust. 2a tej ustawy „zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.

Alkohol można legalnie spożywać w ogródkach restauracyjnych, kawiarniach, klubach oraz pubach, o ile lokale te posiadają odpowiednie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość mandatu za wykroczenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym wynosi zazwyczaj 100 zł.

Źródła:

UM Warszawa, RCB

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
