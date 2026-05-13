W Polsce opłatami objętych jest prawie 5870 km dróg

Obowiązek korzystania z systemu e-TOLL dotyczy właścicieli, użytkowników i posiadaczy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Opłaty muszą wnosić także autobusy, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.System obejmuje płatne odcinki dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

e-TOLL działa w Polsce od 2021 roku i zastąpił wcześniejszy system viaTOLL. Opiera się na technologii satelitarnej GNSS, dzięki której opłata naliczana jest automatycznie, bez konieczności zatrzymywania się na bramkach.

Od 1 lutego 2026 r. sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat została rozszerzona o około 645 km.

W praktyce oznacza to, że opłaty pobierane są już na blisko 5869 km dróg w Polsce. To kolejne duże rozszerzenie systemu w krótkim czasie -poprzednie miało miejsce w listopadzie 2024 roku i objęło około 1600 km nowych odcinków. W efekcie system e-TOLL dotyczy nie tylko przewoźników i firm transportowych. W niektórych przypadkach obejmuje również osoby podróżujące prywatnie po Polsce.

Opłaty nie tylko dla ciężarówek i autobusów. Kto jeszcze ma obowiązek zapłaty?

Wiele osób kojarzy e-TOLL głównie z ciężarówkami i autobusami. Tymczasem obowiązek opłaty może dotyczyć także samochodu osobowego z przyczepa, jeżeli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

Podstawą jest art. 13 ustawy o drogach publicznych. Przepis przewiduje obowiązek ponoszenia opłat za przejazd po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w tym także zespołów pojazdów składających się z samochodu oraz przyczepy lub naczepy, jeżeli ich dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

W praktyce oznacza to, że część osób podróżujących rekreacyjnie musi korzystać z systemu e-TOLL i płacić za przejazd płatnymi odcinkami dróg. Jeśli jednak dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zestawu nie przekracza 3,5 tony, opłata elektroniczna nie jest wymagana.

Opłaty dla kierowców. Ile trzeba zapłacić za przejazd w 2026 roku?

Wysokość opłaty elektronicznej zależy od kilku czynników: klasy drogi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu albo zespołu pojazdów oraz klasy emisji spalin. Stawka naliczana jest za każdy przejechany kilometr płatnego odcinka, według poniższej tabeli:

Stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Do Sejmu trafił projekt ustawy znoszący obowiązek zapłaty za za przejazdy autostradami i innymi płatnymi drogami dla części kierowców

17 kwietnia 2026 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Projekt dotyczy wprowadzenia dodatkowego zwolnienia z opłaty elektronicznej dla części pojazdów wykorzystywanych w turystyce indywidualnej.

Za projekt odpowiada Konfederacja. Zobacz: druk sejmowy nr 2551

Projekt zakłada, że z opłat zwolnione byłyby również pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, pod warunkiem że są wykorzystywane wyłącznie do celów turystycznych i rekreacyjnych. Autorzy projektu argumentują, że obecne przepisy traktują część turystów praktycznie tak samo jak firmy transportowe wykonujące działalność gospodarczą. Ich zdaniem jest to rozwiązanie nieproporcjonalne.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę na sytuacje, w których samochód osobowy z przyczepą turystyczną może zostać objęty systemem e-TOLL tylko dlatego, że łączna masa zestawu przekracza ustawowy limit 3,5 tony. Projektodawcy podkreślają również, że turystyka caravaningowa jest jedną z najszybciej rozwijających się form podróżowania w Europie. Zwolnienie z opłat miałoby zwiększyć atrakcyjność Polski dla turystów podróżujących po kraju i zachęcić do częstszych wyjazdów.

Koniec z opłatami za przejazdy autostradami i innymi płatnymi drogami. Jak jest w innych krajach?

Autorzy projektu zwracają uwagę także na podwyżki opłat. Według projektodawców dalsze rozszerzanie sieci dróg płatnych oraz podwyższanie stawek może sprawić, że część turystów zacznie omijać Polskę lub wybierać zagraniczne kierunki podróży. Ostatnia podwyżka miała miejsce 1 lutego 2026 r. Została wprowadzona poniższym rozporządzeniem.

Zobacz więcej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w wielu państwach Europy przepisy dotyczące opłat dla pojazdów wykorzystywanych turystycznie są łagodniejsze niż w Polsce. Opłat dla takich pojazdów nie ma m.in. w Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Luksemburgu i Niemczech. W innych krajach wysokość opłat często jest zbliżona do stawek dla zwykłych samochodów osobowych. Projektodawcy przekonują, że proponowane zmiany wpisują się w europejskie podejście do wspierania turystyki i bardziej racjonalnego kształtowania systemu opłat drogowych.

Od kiedy możliwe zwolnienie z opłat? Prace w Sejmie

Zgodnie z projektem ustawy nowe przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na razie nie wiadomo jednak, czy zmiana zacznie obowiązywać jeszcze przed wakacjami. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Ostateczna decyzja będzie zależała od dalszych prac w Sejmie, stanowiska Senatu oraz podpisu prezydenta.

