4 niedziele handlowe w roku i sklepy otwarte do godz. 21 w każdą sobotę. Do Sejmu trafiła petycja, która wywróci handel w Polsce do góry nogami

Tylko 4 niedziele handlowe w roku i sklepy otwarte w każdą sobotę do godz. 21. Petycja trafiła do Sejmu
Petycja trafiła do Sejmu 16 lutego 2026 roku i została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-864/26, a dziesięć dni później przekazano ją do Komisji do Spraw Petycji. Jej celem jest ograniczenie liczby niedziel handlowych oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty. Zgodnie z przedstawioną propozycją handel miałby być dozwolony wyłącznie w pierwsze niedziele:
- marca,
- czerwca,
- września,
- grudnia.
A co, jeżeli niedziela handlowa przypadałaby w dzień ustawowo wolny od pracy z powodu święta? Zdaniem autora petycji nie powinna być ona przenoszona na inny termin. Oznacza to jeszcze większe ograniczenie liczby dni, w których konsumenci mogliby zrobić zakupy w niedzielę.
Drugą propozycją jest wprowadzenie obowiązkowego zamykania sklepów o godz. 21 w każdą sobotę dla placówek objętych zakazem handlu w niedziele. Wnioskodawca argumentuje, że obecnie część sieci handlowych wykorzystuje luki prawne, wydłużając godziny otwarcia nawet do późnych godzin nocnych, co w praktyce ogranicza pracownikom realny odpoczynek.
Argumentacja za zaostrzeniem handlu w niedziele. To większa ochrona czasu wolnego i ograniczenie konsumpcji
Według autora petycji, osoby kończące pracę późno w sobotę często nie są w stanie w pełni skorzystać z wolnej niedzieli, przez co idea dnia odpoczynku staje się pozorna. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe ograniczenia handlu nie doprowadziły do gospodarczego załamania ani znaczącego wzrostu bezrobocia. Wręcz przeciwnie, zdaniem autora rozwiązanie okazało się społecznie korzystne.
Wśród najważniejszych argumentów znalazły się:
- poprawa dobrostanu pracowników handlu,
- większa ochrona czasu wolnego,
- ograniczenie nadmiernej konsumpcji,
- korzyści ekologiczne wynikające z mniejszego ruchu samochodowego,
- rozwój sklepów internetowych, które zapewniają całodobowy dostęp do zakupów.
Autor zwraca również uwagę, że współczesna dostępność sklepów stacjonarnych przez sześć dni w tygodniu oraz dynamiczny rozwój e–commerce sprawiają, iż potrzeba handlowych niedziel jest coraz mniejsza.
Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podstawa prawna
Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na jej mocy w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu. Zakaz ten nie dotyczy:
- stacji paliw płynnych;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
- aptek i punktów aptecznych;
- zakładów leczniczych dla zwierząt;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
- placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;
- placówek handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
- placówek handlowych w zakładach hotelarskich;
- placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
- placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
- placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
- placówek handlowych na dworcach;
- placówek handlowych w portach lotniczych;
- stref wolnocłowych;
- statków, a także morskich statków handlowych, statków powietrznych, platform wiertniczych i innych morskich budowli hydrotechnicznych;
- placówek handlowych na terenie jednostek penitencjarnych;
- placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych;
- sklepów i platform internetowych;
- hurtowni farmaceutycznych;
- zakładów pogrzebowych;
- placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
- piekarni, cukierni i lodziarni;
- placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Ponadto w każdym roku kalendarzowym przypada 8 niedziel handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje w:
- kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 28 czerwca 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Co z handlem w niedziele w 2026 roku? Polacy nadal podzieleni
Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedzielę? Takie wnioski można wysnuć z sondażu dla Wirtualnej Polski, w którym ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że obecne przepisy są wystarczające i nie należy ich zmieniać.
41,6 proc. ankietowanych uważa, że zakaz handlu powinien zostać zmodyfikowany. Wśród nich 27,1 proc. osób stwierdziło, że należy wprowadzić przynajmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Tylko 14,5 proc. badanych odpowiedziało, że zakaz handlu należy całkowicie znieść.
Przeważająca liczba ankietowanych uważa, że obecne przepisy regulujące handel w niedziele są odpowiednie i nic nie należy zmieniać. Tak odpowiedziało aż 54,5 proc. osób. 3,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.
Czy niedziele handlowe powinny wrócić? Ekspert widzi jeden problem
Zdaniem ekspertów przywrócenie handlowych niedziel mogłoby przyczynić się do wzrostu polskiego PKB, ale już niekoniecznie do poprawy jakości życia. - Warto zadać sobie pytanie czy nie lepiej byłoby ograniczyć konsumpcjonizm i wykorzystać wolny dzień na sport, książkę lub spotkanie z najbliższymi - uważa ekonomista z UMCS prof. Jakub Czerniak.
Ekonomista zwrócił uwagę na rosnącą popularność kanału e-commerce, którego udział w sprzedaży detalicznej, według danych platformy Statista, wzrósł z 12,5 proc. w 2017 do 21,9 proc. w 2024 roku.
- Mocnym impulsem dla rynku e-commerce była pandemia. Obecnie największy udział w wartości sprzedaży online ma moda, natomiast szacuje się, że już w 2027 roku to żywność będzie najważniejszą kategorią, jeśli chodzi o zakupy przez internet - stwierdził.
Prof. Czerniak spodziewa się, że rozwój sztucznej inteligencji w marketingu będzie działał na korzyść sprzedawców, a nie klientów. - To dobra wiadomość dla właścicieli sklepów, bo ułatwi dopasowanie reklamy do upodobań klienta i pomoże zwiększyć sprzedaż. Z punktu widzenia konsumentów będzie to dodatkowe narzędzie, żeby nas naciągnąć na kolejny zakup - powiedział.