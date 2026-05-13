Forsal logo

Generałowie wciąż mamią Putina. Obiecują Donbas na tacy, a on szykuje nową eskalację

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:05
Putin rozmawia z gen. Walerijem Gierasimowem
Generałowie wciąż mamią Putina/kremlin.ru
Rosnąca podatność Rosji na ukraińskie ataki dronów – które zmusiły Moskwę do przeprowadzenia parady z okazji Dnia Zwycięstwa bez pojazdów opancerzonych – oraz powolne postępy na froncie praktycznie nie zachwiały przekonaniem Władimira Putina, że ukraiński front ostatecznie się załamie. Rosyjskie dowództwo miało przekonać Putina, że armia zdoła całkowicie zająć Donbas do jesieni. Co więcej – gdy to nastąpi, Kreml zamierza kontynuować podbój Ukrainy.

Putin uwierzył generałom. Jest przekonany, że Ukraina się załamie

Rosja i Ukraina uważają, że szanse na wznowienie rozmów pokojowych prowadzonych pod patronatem USA pozostają minimalne nawet po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie – twierdzą źródła dziennika "Financial Times" znające stanowiska obu stron.

Co więcej, według dwóch osób utrzymujących kontakt z rosyjskim przywódcą, dwóch innych źródeł zaznajomionych ze sprawą oraz oceny ukraińskiego wywiadu, do której dotarł "FT", rosyjskie dowództwo przekonało Putina, że armia zdoła opanować cały Donbas do jesieni.

Putinowi wmawia się, że Ukraińcy są wyczerpani, front się załamuje, a ludzi do walki już brakuje – przekazało jedno ze źródeł dyplomatycznych uczestniczących w nieoficjalnych rozmowach dotyczących zakończenia wojny.

Putin nie chce już kompromisu

Według dwóch osób regularnie rozmawiających z Putinem rosyjski przywódca coraz bardziej koncentruje się na zdobyciu Donbasu, mimo że na wcześniejszych etapach wojny prywatnie sygnalizował gotowość do zamrożenia walk na obecnej linii frontu.

– Naciskałem, by zakończył wojnę przy obecnym przebiegu frontu. Ale on wciąż powtarza: "Nie, w tej sprawie nie mogę pójść na kompromis" – powiedział jeden z rozmówców "FT".

Gdy Donbas padnie, Kreml chce eskalować żądania

Trzy źródła brytyjskiego dziennika twierdzą, że po zajęciu obwodu donieckiego Putin zamierza podnieść stawkę ewentualnego zawieszenia broni, rozszerzając żądania terytorialne.

Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki powiedział w ubiegłym miesiącu "FT", że po zdobyciu Donbasu Putin będzie domagał się przekazania Rosji całych obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Według dwóch osób uczestniczących w rozmowach dotyczących zakończenia wojny rzeczywiste ambicje Putina prawdopodobnie nadal sięgają znacznie dalej – chodzi co najmniej o podporządkowanie sobie całej lewobrzeżnej Ukrainy, co oznaczałoby także próbę zdobycia Kijowa i Odessy.

– Nie zdobędzie obwodu zaporoskiego ani chersońskiego. Ale trzeba pamiętać, że plan od początku zakładał zajęcie Kijowa. Zadanie zostało postawione i musi zostać wykonane – twierdzi jeden z rozmówców gazety.

"FT" pisze, że zdobycie obwodów chersońskiego i zaporoskiego byłoby dla Rosji jeszcze trudniejsze niż przejęcie pozostającej pod kontrolą Ukrainy części obwodu donieckiego. Chersoń i Zaporoże leżą za Dnieprem – na terenach, z których rosyjskie wojska albo już się wycofały, albo których nigdy nie kontrolowały.

Kijów czuje się mocny, Moskwa nie ustępuje. Rozmowy utknęły w martwym punkcie

Tymczasem władze w Kijowie uważają, że Ukraina stała się mniej podatna na naciski ze strony USA po zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy i nasileniu uderzeń dronów na rosyjskie zaplecze. Ukraińskie władze są przekonane, że rozmowy utknęły w martwym punkcie już w lutym – po ostatniej rundzie kontaktów z Rosją.

Frustrację ukraińskich urzędników wzbudza fakt, że Waszyngtonowi nie udało się skłonić Putina do ograniczenia swoich żądań. – Stronie amerykańskiej nie udało się wynegocjować od Rosji absolutnie żadnych ustępstw. Wszystko, co można było omówić, zostało już omówione – powiedział jeden z nich.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGenerałowie wciąż mamią Putina. Obiecują Donbas na tacy, a on szykuje nową eskalację »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieWładimir Putinrozmowy pokojowe
Powiązane
Ukraińska artyleria strzela w nocy
Zbliża się trzęsienie ziemi na froncie? Rosyjskie linie mogą zacząć się kruszyć
Pochód z okazji Dnia Zwycięstwa na Svalbardzie
Rosyjska prowokacja pod biegunem. "Kwestionują norweską suwerenność"
rosyjska flaga w zniszczonym domu w Ukrainie
Kreml odpalił ofensywę AI. Rosja generuje zwycięstwa, których nie ma
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zamiast po torach, koleją linową nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zamiast po torach, koleją linową... nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj