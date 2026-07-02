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Prezydent, Sejm, Senat. Polacy powiedzieli, co o nich myślą [SONDAŻ]

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:07
[aktualizacja dzisiaj, 14:08]
Prezydent, Sejm, Senat. Polacy powiedzieli, co o nich myślą [SONDAŻ]
Prezydent, Sejm, Senat. Polacy powiedzieli, co o nich myślą [SONDAŻ]/Shutterstock
Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Polski Karola Nawrockiego – wynika z najnowszego badania CBOS. Jednocześnie znacznie gorzej respondenci oceniają pracę parlamentu – zarówno Sejmu, jak i Senatu.

Oceny prezydenta

W czerwcu dobrze o działalności głowy państwa wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.), negatywnie 39 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

Jak oceniamy Sejm?

Działalność Sejmu dobrze oceniło 30 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem badania z maja), 55 proc. oceniło ją negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.), a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie (spadek o 3 pkt proc.).

Senat w opinii Polaków

O pracy Senatu zaś dobrze wypowiedziało się 33 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.), negatywnie oceniło ją 41 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), natomiast 27 proc. odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc.).

Miasta i gminy

Respondenci pytani byli też w sondażu o ocenę działalności władz miasta/gminy - dobrze oceniło ją 69 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), odmienne zdanie ma 21 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt. proc.).

Pogorszenie ocen parlamentu

„Czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego” - zauważył CBOS.

Badanie przeprowadzono między 11 a 21 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI, 16,3 proc. - CATI, a 17,3 proc. CAWI.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: sondażsejmprezydentSenat
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