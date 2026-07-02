Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył w czwartek w Sejmie Januszowi Krasoniowi akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Pracy (GIP). Krasoń zastąpił na tym stanowisku Marcina Staneckiego.
Janusz Krasoń nowym Głównym Inspektorem Pracy
Powołanie Głównego Inspektora Pracy należy do kompetencji marszałka Sejmu. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy decyzja jest podejmowana po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy oraz właściwej komisji sejmowej. Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.
- Tunel pod Odrą, portem i zakładami przemysłowymi. Rusza gigantyczna budowa S6
- Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
- Mieszkasz przy ruchliwej ulicy? Za hałas można dostać nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie i odzyskać pieniądze
Kim jest Janusz Krasoń?
Janusz Krasoń do tej pory pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Placówką kierował również w latach 1990–2001 oraz 2011–2018. W przeszłości był także posłem na Sejm IV, V i VI kadencji. Mandat sprawował najpierw z ramienia SLD, a następnie Lewicy i Demokratów.
Sejmowa komisja negatywnie oceniła kandydaturę
W środę sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii dotyczącej kandydatury Janusza Krasonia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Jednocześnie pozytywnie zaopiniowała odwołanie z tej funkcji Marcina Staneckiego.
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.