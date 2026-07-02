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Janusz Krasoń nowym Głównym Inspektorem Pracy. Włodzimierz Czarzasty wręczył nominację. Kim jest Janusz Krasoń?

oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 11:31
Janusz Krasoń, Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Powołanie nowego GIP/PAP
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powołał w czwartek Janusza Krasonia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Nowy szef Państwowej Inspekcji Pracy zastąpił Marcina Staneckiego, mimo że dzień wcześniej jego kandydatura nie uzyskała pozytywnej opinii sejmowej komisji.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył w czwartek w Sejmie Januszowi Krasoniowi akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Pracy (GIP). Krasoń zastąpił na tym stanowisku Marcina Staneckiego.

Janusz Krasoń nowym Głównym Inspektorem Pracy

Powołanie Głównego Inspektora Pracy należy do kompetencji marszałka Sejmu. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy decyzja jest podejmowana po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy oraz właściwej komisji sejmowej. Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.

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Kim jest Janusz Krasoń?

Janusz Krasoń do tej pory pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Placówką kierował również w latach 1990–2001 oraz 2011–2018. W przeszłości był także posłem na Sejm IV, V i VI kadencji. Mandat sprawował najpierw z ramienia SLD, a następnie Lewicy i Demokratów.

Sejmowa komisja negatywnie oceniła kandydaturę

W środę sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii dotyczącej kandydatury Janusza Krasonia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Jednocześnie pozytywnie zaopiniowała odwołanie z tej funkcji Marcina Staneckiego.

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Źródło: PAP
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: PIPsejmGIPjanusz krasoń
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