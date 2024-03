Z badania CBOS wynika, że w ostatnim miesiącu wzrosło niezadowolenie z kierunku zmian w kraju. W stosunku do lutego zanotowano również spadek optymizmu w prognozach na najbliższy rok.

"Największe spadki dotyczą przewidywań odnoszących się do ogólnej sytuacji w kraju oraz sytuacji politycznej" – dodano.

W ocenie CBOS do pogorszenia się nastrojów społecznych mogły przyczynić się takie wydarzenia ostatnich tygodni, jak protesty rolników czy spory w koalicji rządzącej w kwestii prawa aborcyjnego.

W stosunku do lutego ubyło zadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w Polsce (z 38 proc. do 34 proc.), a przybyło niezadowolonych (z 40 proc. do 46 proc.). Jednocześnie o 2 punkty procentowe, do 20 proc., zmniejszył się odsetek badanych niemających sprecyzowanego zdania na ten temat.

Pozytywnie kierunek zmian w kraju częściej niż inni postrzegają badani mający co najmniej 45 lat, mieszkańcy największych miast, osoby lepiej wykształcone, o dochodach per capita wynoszących 4000 zł i więcej. Negatywnie rozwój sytuacji w Polsce częściej niż pozostali oceniają ankietowani w wieku 25–34 lata, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, o najniższych dochodach per capita, a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy.

Stosunkowo najlepiej bieżącą sytuację w kraju oceniają sympatycy Koalicji Obywatelskiej. Z kolei dosyć krytycznie rozwój sytuacji w kraju oceniają zwolennicy Konfederacji, a także Prawa i Sprawiedliwości.

W ostatnim miesiącu wyraźnie zmniejszył się również odsetek badanych liczących na poprawę ogólnej sytuacji w Polsce – z 34 proc. do 27 proc. Zwiększył się za to procent Polaków obawiających się pogorszenia – z 26 proc. do 32 proc. Udział nieoczekujących zmian wyniósł 32 proc. Co dziesiąty ankietowany nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

CBOS zbadał także oceny sytuacji politycznej. W porównaniu z lutym zmniejszył się odsetek badanych oceniających ją negatywnie (z 39 proc. do 36 proc.), a zwiększył uważających, że jest ona przeciętna – do 38 proc. Poziom opinii pozytywnych pozostał niezmieniony i wyniósł 19 proc. Co czternasty ankietowany nie ma zdania na ten temat.

Zadowolenie z sytuacji politycznej częściej niż inni deklarują badani w wieku 55–64 lat, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni, o dochodach na osobę wynoszących co najmniej 4000 zł.

Jednocześnie według badania CBOS w marcu zarejestrowano pogorszenie prognoz dotyczących sytuacji politycznej w najbliższym roku. O 8 punktów do 26 proc. zmniejszył się udział badanych uważających, że sytuacja się poprawi. Zwiększyły się odsetki sądzących, że pozostanie ona bez zmian (o 6 punktów, do 40 proc.) oraz obawiających się pogorszenia (o 2 punkty, do 25 proc.). Co jedenasty badany nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Z marcowego badania CBOS wynika, że wzrósł z 27 proc. do 29 proc. odsetek osób niezadowolonych z sytuacji gospodarczej w kraju. Nie zmieniły się odsetki zadowolonych z kondycji gospodarki (29 proc.) i uważających, że jest ona ani dobra, ani zła (38 proc.). Tylko 5 proc. Polaków nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Zadowolenie z sytuacji gospodarczej częściej wyrażają mężczyźni niż kobiety, osoby w wieku 55 lat i więcej, mieszkające w największych miastach, z wykształceniem wyższym, o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym wynoszących co najmniej 4000 zł.

Pogorszyły się także przewidywania odnoszące się do sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. O 4 punkty zmniejszył się udział badanych liczących na jej poprawę – do 28 proc., a zwiększyły się odsetki nieoczekujących zmian (36 proc.) i obawiających się pogorszenia (do 27 proc.). Co jedenasty respondent nie ma sprecyzowanej opinii.

"W stosunku do lutego praktycznie nie zmieniły się oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych. Obecnie 62 proc. ankietowanych jest zadowolonych z poziomu życia swojego i swojej rodziny, mniej więcej co trzeci ocenia, że jest on przeciętny (32 proc.), a bardzo niewielu wyraża w tym obszarze niezadowolenie (5 proc.)." – przekazało CBOS.

Większość badanych pozytywnie ocenia również warunki materialne swoich gospodarstw domowych– 57 proc., 38 proc. uważa, że są one przeciętne, a tylko 5 proc. postrzega je negatywnie.

Jak zauważyło CBOS, gorsze od notowanych w lutym są przewidywania odnoszące się do poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku. Do 20 proc. zmniejszył się odsetek badanych prognozujących poprawę poziomu życia. Odsetek obawiających się pogorszenia zwiększył się o 2 punkty do 18 proc. Najwięcej Polaków, 53 proc., zakłada utrzymanie statusu quo.

Ubyło również prognozujących poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych (o 3 punkty procentowe, do 20 proc.) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 64 proc.). Odsetek obawiających się pogorszenia pozostał praktycznie niezmieniony (16 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 7 do 17 marca 2024 r. na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI) w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.