"Uwaga! Pożar Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna" – napisało na portalu X RCB. Dodało, że alert wysłano do odbiorców w powiecie grodziskim.

Reklama

"Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej, w tym cysterna, zbiornik i podnośnik"

Alert ma związek z pożarem, do którego doszło w poniedziałek w Grodzisku Mazowieckim. Zapalił się tam dach liceum przy ul. Żwirki i Wigury. Przed przybyciem strażaków ewakuowało się 60 osób. Pożar wybuchł około godziny 12.00, gdy kończyły się matury z języka angielskiego.

Reklama

Oficer prasowa mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. kpt. Katarzyna Urbanowska poinformowała, że na początku objęta pożarem było około 20 mkw.

"W tej chwili już na pewno więcej" – dodała w rozmowie z PAP około godziny 13.00. "Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej, w tym cysterna, zbiornik i podnośnik" – powiedziała rzeczniczka. Zaznaczyła, że zgłoszenie o pożarze strażacy dostali kilka minut po godzinie 12.00.

Jak poinformował PAP w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, według stanu jego wiedzy do pożaru doszło już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Szef CKE zaznaczył, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne, maturzyści będą pisać w innej szkole.

W poniedziałek rano o godz. 9.00 rozpoczęły się pisemne egzaminy maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Zależnie od rodzaju egzaminu trwały 150 lub 180 minut.

Wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Warszawie udali się do Grodziska Mazowieckiego

Wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Warszawie udali się do Grodziska Mazowieckiego, gdzie będą rozmawiać z dyrekcją szkoły i z organem prowadzącym szkołę, czyli ze starostwem powiatu grodziskiego – poinformował PAP rzecznik kuratorium Andrzej Kulmatycki.

"Będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała dalsza nauka uczniów tej szkoły w najbliższej przyszłości" – powiedział.

Zaznaczył, że obowiązek zapewnienia dalszej kontynuacji nauki dla uczniów leży na organie prowadzącym szkołę.

"Naszym zadaniem najważniejszym jest w tej chwili sprawdzić, jak zostało zapewnione bezpieczeństwo uczniom" – dodał rzecznik.

Jak poinformował PAP w poniedziałek ok. godziny 13.00 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik według stanu jego wiedzy do pożaru doszło już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Zaznaczył, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne, maturzyści będą zdawać w innej szkole.

Autorki: Aleksandra Kuźniar, Danuta Starzyńska-Rosiecka