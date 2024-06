Trasa korowodu biegnie ulicami centrum Poznania. W wydarzeniu uczestniczą m.in. reprezentanci rządu, wielkopolscy parlamentarzyści, a także przedstawiciele dyplomacji i struktur unijnych. Na imprezę miasto zostało specjalnie przystrojone. Ruchome platformy podczas parady mają KE i miasto Poznań. Wydarzenie transmituje poznański oddział telewizji publicznej.

Reklama

„Zdążyliśmy na ten wyjątkowy marsz z remontami, dzisiaj już idziemy w zupełnie inny realiach"

Organizatorzy marszu, także politycy zabierający głos, podkreślali konieczność szybkiego wprowadzenia równości małżeńskiej – prawa do zawarcia ślubu cywilnego przez dwie osoby tej samej płci wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Apelowali do posłów PSL o poparcie ustawy o związkach partnerskich.

Reklama

Witając uczestników imprezy, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział: „to dla was zdążyliśmy z tymi remontami”. W ostatnich latach na ulicach w centrum miasta prowadzone były zaawansowane prace remontowe. „Dzisiaj Poznań jest po prostu zaj...sty i jest zaj...sty dzięki wam!” – powiedział do zgromadzonych prezydent Poznania. „Zdążyliśmy na ten wyjątkowy marsz z tymi remontami, dzisiaj już idziemy w zupełnie inny realiach. Dziękuję za cierpliwość. Wielu przyjeżdża na ten najlepszy marsz w Polsce. Dziękuję wam za to, jaką promocję robicie Poznaniowi” – dodał.

Odczytany został list od unijnej komisarz do spraw równości Heleny Dalli. „Wytrwałość, jaką wykazujecie w dążeniu do równości w Poznaniu, w całej Polsce, jest niebywała i zasługuje na podziw. Zwłaszcza że, jak mi doskonale wiadomo, przez lata, w tym całkiem niedawno, mierzyliście się z poważnymi wyzwaniami, walcząc o zmianę społecznej narracji na temat osób LGBTQ” – napisała.

"Obecność polityków i funkcjonariuszy publicznych podczas tego rodzaju parad jest niezwykle ważna"

Unijna komisarz złożyła wyrazy uznania prezydentowi Jaśkowiakowi, który udzielił marszowi honorowego patronatu i władzom miasta, które wsparły zorganizowanie wydarzenia. „Uważam, że obecność polityków i funkcjonariuszy publicznych podczas tego rodzaju parad jest niezwykle ważna. Osoby LGBTQ zasługują na wolność do bycia sobą, kochania tych, których chcą kochać, oraz do widoczności bez obawy o przemoc czy dyskryminację” – dodała komisarz Dalli.

Na marsz do Poznania przyjechała m.in. minister ds. równości Katarzyna Kotula. „Obiecałam wam 15 czerwca na marszu w Warszawie, że nie będę dłużej czekać i że musi być decyzja czy projekt o związkach partnerskich będzie rządowy. Dlaczego rządowy, skąd mój upór? Dlatego, żeby nie skończyło się jak z aborcją. Dlatego, że to jest jedyny sposób na to, żebyśmy dowieźli związki partnerskie, które dla mnie są minimalnym pierwszym krokiem” – mówiła Kotula.

Powiedziała do zgromadzonych, że przez lata przypominali polskiemu państwu, że żyją, mają rodziny, kochają się, mieszkają ze sobą i wspólnie wychowują dzieci. Dodała, że jeśli nie uda się ustawą wprowadzić możliwości przysposobienia dzieci w związkach partnerskich, to „będziemy walczyć o to inaczej”.