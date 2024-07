Specjaliści postanowili poddać analizie ogłoszenia o pracę, jakie na różnych portalach zamieszczają pracodawcy i czerwcowe dane wskazują, że coś zaczyna się dziać na polskim rynku pracy. Tak przynajmniej wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton.

Tak zatrudnia się w Polsce

Analizie poddano 50 największych portali rekrutacyjnych i na pierwszy rzut oka wydaje się, że z miesiąca na miesiąc sytuacja się poprawia. W czerwcu tego roku pracodawcy opublikowali 273,8 tys. ofert pracy, co w porównaniu do czerwca 2023 stanowi spadek jedynie o 2 proc. I czemu skoro jest spadek, to należy cię cieszyć? Gdy bowiem porównywano maj do maja, to roczny spadek osiągał aż 15 procent, co pozwala wnioskować, że sytuacja na rynku pracy powoli się stabilizuje.

Patrząc w ujęciu globalnym, analitycy mają dla pracowników dobre wiadomości i z nadzieją patrzą w przyszłość.

- Wiosna z opóźnieniem dotarła na polski rynek pracy. Tegoroczna wiosenna fala sezonowych ofert pracy rozczarowała. W kwietniu i maju liczba nowych ogłoszeń o pracę nie rosła tak dynamicznie, jak w poprzednich latach(…). Na szczęście, w czerwcu było już znacznie lepiej i część tego zapóźnienia udało się odrobić. W efekcie trzymiesięczna średnioroczna dynamika, a więc nasz główny i najbardziej miarodajny wskaźnik, poszła w górę. To optymistyczny znak przed rozpoczynającym się półroczem" - zauważyła Monika Łosiewicz Senior Menedżer ds. potencjału ludzkiego Grant Thornton.

Zawody, w których szuka się mniej pracowników

Jednak nie we wszystkich zawodach jest tak kolorowo. Są bowiem branże, którymi pracodawcy są coraz mniej zainteresowani, a na pierwsze miejsce w tym smutnym zestawieniu wysuwa się działka pracowników HR. Liczba ogłoszeń o pracę dla tej grupy zawodowej spadła w porównaniu do czerwca 2023 r. o aż 32 proc. Niewiele lepiej jest w branży IT, która zanotowała spadek liczby ogłoszeń na poziomie 30 proc., a podium zamykają prawnicy ze spadkiem o 24 proc.

Najlepiej zaś sytuacja przedstawia się w branży medycznej, gdzie liczba ogłoszeń o pracę wzrosła o 13 proc. oraz wśród pracowników fizycznych, którzy mogli znaleźć o 7 proc. więcej ogłoszeń o pracę, niż przed rokiem.

- Jeśli spojrzeć na nieco dłuższy, kilkumiesięczny okres, to wyraźnie widać pozytywny trend. Roczna dynamika w całym drugim kwartale 2024 roku była wyraźnie wyższa niż w dwóch poprzednich. Wydaje się, że rynek pracy w Polsce jako całość zmierza stopniowo w dobrą stronę. Dodatkowo, spływają pozytywne informacje z USA - wyhamowuje inflacja, rynek pracy ma się coraz lepiej i przybywa inwestycji w sektorze technologicznym. Jeśli ten trend się utrzyma, to po wakacyjnym wypoczynku będziemy mieć na rynku więcej pracy, co jest bardzo pozytywną prognozą" - ocenił Maciej Michalewski z firmy Element.