W poniedziałek rząd przedstawił pierwsze założenia nowej ustawy, która całkowicie zmienić ma sposób, w jaki wyliczana będzie płaca minimalna. Zmian jest wiele, a większość to efekt dostosowania naszych przepisów do prawa unijnego.

Płaca minimalna do zmiany. Jest projekt ustawy

Jak informuje twórca nowych przepisów, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany w zasadach obliczania minimalnego wynagrodzenia to efekt dyrektywy PE z 2022, a Polska nie ma wiele czasu, aby im sprostać. Do 15 listopada tego roku nasz kraj ma czas, aby nowe rozwiązania weszły w życie, a jeśli to się nie stanie, wówczas możemy liczyć się z unijnymi karami.

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, zmianie ulegnie między innymi sposób naliczania minimalnej pensji, a od tej pory brać trzeba będzie pod uwagę kilka stałych czynników. Należeć do nich będą: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany. W ocenie twórców nowego prawa, będzie ono korzystne dla pracowników.

-Celem przedmiotowej dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych – informuje ministerstwo.

Odsetki i kary dla pracodawców

Ale same zasady wyliczania pensji minimalnej to nie wszystko. Proponowany projekt ustawy wprowadza bowiem nową kategorię przestępstw i wykroczeń, które wprowadzone mają być do naszego kodeksu karnego. A te z pewnością nie spodobają się tym z pracodawców, którym zdarza się stosować uniki i „zapominać”, by w terminie wypłacić pracownikowi wynagrodzenie. Teraz po prostu przestanie im się to opłacać.

Nowy typ przestępstwa związany będzie z naruszaniem prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę i wprowadzi naliczanie odsetek za nieterminowe wypłacenie pensji. A co ciekawe, dotyczyć będzie wszystkich wynagrodzeń, a nie tylko pensji minimalnej. Z chwilą wejścia w życie tych przepisów, za każdy dzień zwłoki w wypłaceniu pensji naliczane będą odsetki, a aby bicz na nieuczciwych pracodawców był jeszcze większy – przewidziano też podwyższenie sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Nowe zasady, jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, obowiązywać będą od 2026 roku. Pensje na rok 2025 obliczane będą jeszcze według starych wzorców.