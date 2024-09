Ponad połowa Polaków uważa, że armia jest gotowa do obrony kraju

Agencja badawcza IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zadała pytanie: czy polska armia jest przygotowana do obrony kraju przed ewentualną agresją obcych wojsk? 54,6 proc. respondentów pozytywnie oceniło przygotowanie wojska, 1,6 proc. stwierdziło, że jest "zdecydowanie dobrze" do tego przygotowane. Z kolei 29,6 proc. uważa, że nie jest przygotowana, w tym 7,9 proc., że "zdecydowanie nie" jest przygotowana. Nie ma zdania 15,8 proc. badanych.

Lepiej oceniają przygotowanie wojska do odparcia agresji zwolennicy dzisiejszej opozycji (PiS i Konfederacji) – tak uważa 57 proc. pytanych, w grupie zwolenników koalicji rządowej tak wskazało 54 proc., a wśród niezdecydowanych co do preferencji politycznych – 50 proc. Odsetek krytycznie oceniających przygotowanie wojska do odparcia napaści największy jest wśród niezdecydowanych (40 proc.) i stronników opozycji (32 proc.).

Odbiorcy TVN i TV Republika mają odmienne poglądy na temat armii

Wyżej oceniają przygotowanie armii kobiety (66 proc.) niż mężczyźni (45 proc.). Przygotowanie armii dobrze oceniają 30-latkowie (67 proc.), z kolei źle osoby w wieku 18–29 lat (63 proc. negatywnych wskazań). Najwyżej oceniają wojsko mieszkańcy małych miast (73 proc.), osoby z niskim wykształceniem (62 proc.), które wiedzę o świecie czerpią z "Faktów" TVN (65 proc.). Najgorzej oceniają stan przygotowania armii odbiorcy TV Republika – 60 proc. złych ocen.

Najwyższe noty wystawiają osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowały na Trzecią Drogę (65 proc.) oraz PiS (62 proc.), źle oceniają przygotowanie wojska do wojny wyborcy Konfederacji (52 proc.).