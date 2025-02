To już dziś, 14 lutego, w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wprowadza ona dwie bardzo ważne zmiany, z których pierwsza dotyczy wypisywania i realizacji recept.

Reklama

Łatwiej będzie dostać receptę. Nowe przepisy ulgą dla pacjentów

Podstawową zmianą jest rozszerzenie katalogu osób, które uprawnione będą do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla grup osób 65 plus, i osób poniżej 18 roku życia. A chociaż lista pacjentów, którym leki te będą przysługiwać, nie zmienia się, to dotychczas, aby dostać receptę na darmowe leki, musiały one udać się do lekarza, mającego podpisany kontrakt z NFZ. A nie zawsze było to proste, na co zwrócono już uwagę we wrześniu 2023 roku, gdy pojawił się nowy katalog beneficjentów bezpłatnych leków. Jeśli trafiło się na lekarza nie mającego umowy z NFZ, ten mógł wystawić jedynie receptę pełnopłatną.

Wchodząca od dziś zmiana powoduje, że każdy lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu i mający uprawnienia do wystawiania recept, będzie mógł również wypisać receptę na leki bezpłatne. W założeniu ustawodawcy, rozwiązanie to uławić ma życie pacjentom i spowodować, że nie będą musieli szukać dostępu do właściwego medyka, co niekiedy wiązało się ze staniem w długich kolejkach.

Recepty i szczepienia także w aptekach

Ale to jeszcze nie koniec zmian, bowiem drugą zobaczymy już w aptekach, a związana będzie ze szczepieniami i farmaceutami. Na mocy nowych przepisów to właśnie oni otrzymali prawo do wystawiania refundowanych recept farmaceutycznych na zalecane szczepienia ochronne, jakie dostępne są w aptekach. Dotychczas mogli robić to jedynie w przypadku sczepień przeciwko grypie, ale teraz katalog chorób znacznie się powiększy.

„O możliwość wystawiania recept refundowanych na szczepienia farmaceuci bardzo zabiegali. Jest to też korzystne rozwiązanie dla pacjentów. Dzięki tej zmianie będą mogli podczas jednej wizyty w aptece otrzymać receptę, wykupić szczepionkę oraz poddać się kwalifikacji i szczepieniu. Pacjenci, którzy mają uprawnienia do refundacji, będą mogli zaszczepić się bezpłatnie lub z częściową dopłatą” – informuje portal rynekzdrowia.pl

Od dziś farmaceuta będzie mógł nie tylko wystawić receptę, ale też pacjent od razu na miejscu będzie mógł ją zrealizować oraz poddać się szczepieniu. Eksperci zwracają uwagę, że choć nowe rozwiązania są korzystne dla pacjentów, to jednak nie obejmą wszystkich przypadków, a tylko te, w których warunkiem refundacji jest wiek pacjenta. Jeśli szczepienie zależeć będzie od jakiejś choroby współistniejącej, wówczas konieczna będzie wizyta u lekarza, bowiem farmaceuci pozbawieni są dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Udogodnienia w aptekach dotyczyć będą także jedynie tych aptek, które prowadzą akcję szczepień na miejscu. A ich lista wcale nie jest taka długa.