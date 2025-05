Jeszcze tylko w czwartek w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta można odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie do głosowania: jak i gdzie je odebrać?

Wniosek składa się w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Zaświadczenie wyborca odbiera "od ręki" - osobiście albo przez pisemnie upoważnioną do tego osobę. W tym drugim wypadku wnioskujący musi sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie.

Dwa zaświadczenia do głosowania – jedno na 18 maja, drugie na II turę.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: jedno o prawie do głosowania w wyborach 18 maja i drugie o takim prawie w dniu ponownego głosowania, czyli tzw. II tury wyborów, która, jeśli będzie konieczna, odbędzie się 1 czerwca. Trzeba pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zabrać właściwe zaświadczenie.

Zaświadczenie do głosowania tylko raz: zgubisz, nie zagłosujesz

Ponadto zaświadczenie takie w danych wyborach otrzymuje się tylko raz, ważne więc, by go nie utracić. W przypadku zgubienia zaświadczenia, zniszczenia go czy kradzieży, wyborca nie będzie mógł zagłosować, nawet jeśli będzie chciał to zrobić w obwodowej komisji wyborczej w miejscu, w którym mieszka. Bowiem po wydaniu mu zaświadczenia, zostanie on z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, jeśli wyborca zmienia miejsce pobytu po pierwszym głosowaniu a przed ponownym, może też otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania na drugą turę.

PKW ostrzega: tylko jedno zaświadczenie do głosowania: kolejne nie będzie wydane

W wydanym w środę komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła, że nieprawdziwe są informacje dotyczące rzekomych możliwości uzyskania przez wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania tak na pierwsze głosowanie, jak i na ponowne głosowanie. Zaznaczono, że jeśli wyborca otrzymał takie zaświadczenie jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty, zatem nie ma możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia o prawie do głosowania.

PKW przypomina: tylko oryginalne zaświadczenie z hologramem uprawnia do głosowania

PKW zaznaczyła też, że obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę czy wyborca przedstawia oryginał zaświadczenia, czyli czy ma ono hologram z nadrukiem "PRP 2025", którym są te zaświadczenia zabezpieczone. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Wyborców, a ponadto każda gmina ma obowiązek rozliczenia się ze wszystkich otrzymanych hologramów. Przypomniano też, że zgodnie z Kodeksem wyborczym podrabianie dokumentu, przerabianie go i używanie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem przeciwko wyborom.

PKW prostuje: zaświadczenie o prawie do głosowania nie zawiera danych o wyborze kandydata

Ponadto PKW podkreśliła ponadto, że na zaświadczeniu o prawie do głosowania "nie wskazuje się, na którego kandydata wyborca oddaje głos" - to reakcje na takie nieprawdziwe informacje, które pojawiły się w internecie.

Ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania. Dla kogo i jak złożyć wniosek?

Również w czwartek mija termin jaki osoby przebywające czasowo poza miejscem swojego zamieszkania lub zameldowania, albo takie, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, mają na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania. Wniosek taki, w którym podaje się m.in. adres przebywania w dniu wyborów, można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania? Instrukcja krok po kroku

Wniosek na papierze z własnoręcznym podpisem składa się do urzędu gminy, na terenie której wyborca przebywa i chce głosować w wyborach prezydenckich w wybranej komisji obwodowej. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Zmiana miejsca głosowania dla mundurowych: kto może złożyć wniosek?

Wnioski o zmianę miejsca głosowania mogą składać również: żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe; policjanci z jednostek skoszarowanych; funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby.

Jeśli wyborca zmieni miejsce głosowania, to zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był wcześniej ujęty. Wyborca, który złożył wniosek o zmianę miejsca głosowania, będzie ujęty w tym samym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).