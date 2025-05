Wartość polskiego eksportu zabawek

"Rzeczpospolita" napisała, powołując się na dane International Trade Center, że w 2024 roku wartość polskiego eksportu zabawek wyniosła 2,6 mld euro. Oznacza to co prawda 12-proc. spadek rok do roku, ale to część szerszego trendu.

"Jak zauważa firma Akcenta, globalny eksport zabawek w 2024 roku spadł o 5 proc., a sześć z dziesięciu największych rynków zanotowało wyniki gorsze niż w 2023 roku" - czytamy.

Główni odbiorcy polskich zabawek

Głównym odbiorcą polskich zabawek są Niemcy, Czechy, Francja oraz inne rynki unijne. O 13 proc. rok do roku, do 78 mln euro, wzrósł eksport do USA, a rekordowo, bo aż o 392 proc. – w przypadku sprzedaży do Chin. Ten rynek nadal odbiera jednak stosunkowo niewielką części polskiej produkcji, bo za 23 mln euro.

"Mimo umiarkowanego spadku eksportu w 2024 roku polska branża zabawkarska zachowała stabilność i silną pozycję na rynkach zagranicznych. Obniżenie wartości eksportu o 12 proc. to efekt globalnego spowolnienia, które dotknęło większość największych eksporterów na świecie. Polski sektor zabawek to dziś dojrzała branża o stosunkowo stabilnym popycie i szerokim gronie odbiorców" – powiedział Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.