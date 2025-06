W czerwcu cyklicznie odbywa się internetowa dyskusja o rzeczywistej wartości czerwonego paska na świadectwie wręczanym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I choć teoretycznie większość internautów jest zgodna co do tego, że to nie pasek ma znaczenie, to jednak w praktyce nie ustają „walki” o niego. Dlaczego? Bo nadal ma znaczenie jako kryterium podczas przyznawania uczniom szczególnych nagród i wyróżnień i jest punktowany podczas rekrutacji do szkół wyższego stopnia. Jak się okazuje, można jednak i bez niego liczyć na docenienie i wsparcie.

Reklama

Średnia 4,0 otwiera drogę do stypendium

Niezależnie od stypendiów przyznawanych uczniom zgodnie z przepisami obowiązującymi w ramach systemu oświaty, mogą oni starać się również o uzyskanie ich z innych źródeł. Obecnie funkcjonuje bowiem wiele fundacji, które wspierają młode osoby mające na swoim koncie szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. Jedną z nich jest Fundacja Santander, która wspiera młode pokolenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W ramach podejmowanych inicjatyw prowadzi ona m.in. program stypendialny, którego beneficjentami mogą stać się uczniowie kończąc 7 lub 8 klasę szkoły podstawowej albo 1 lub 2 lub 3 lub 4 szkoły ponadpodstawowej (z wyjątkiem uczniów klas maturalnych, którzy będą kontynuowali naukę na studiach wyższych). Co proponuje Fundacja Santander? Do zdobycia jest 20 stypendiów wypłacanych w cyklach miesięcznych w wysokości 1000 zł. Aby ubiegać się o przyznanie jednego z nich należy mieć w roku szkolnym 2024/2025 średnią ocen na świadectwie szkolnym 4,75 lub wyższą albo mieć średnią ocen na świadectwie szkolnym niższą niż 4,75 (jednak nie niższą niż 4,00), ale jednocześnie mieć na swoim koncie inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej lub pozaszkolnej. Co istotne wobec występujących w ostatnim czasie kontrowersji w zakresie wliczania do średniej ocen wyniku osiągniętego na lekcjach religii, podczas aplikowania w przedmiotowym programie do średniej wliczają się wszystkie oceny widniejące na świadectwie z wyjątkiem oceny z zachowania. Należy więc wliczyć do niej również ocenę z religii czy etyki, jeśli zostały one wystawione.

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach

Wniosek aplikacyjny w programie można złożyć internetowo, będzie on dostępny w okresie od 3 lipca do 4 sierpnia 2025 roku. Sam konkurs składa się z dwóch etapów rekrutacji. Pierwszy to samo złożenie formularza aplikacyjnego z niezbędnymi danymi. W drugim natomiast należy przesłać kopię świadectwa poświadczoną za zgodność z oryginałem np., przez szkołę, a także dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy podlegające ocenie punktowej np. ze szkoły, ośrodka kultury, klubu sportowego lub kopie dyplomów uczestnictwa w olimpiadach, zawodach, konkursach itp. oraz oświadczenie Opiekuna talentu, którym może być np. nauczyciel czy trener, a także potwierdzenie udziału w gali stypendialnej, która zostanie zorganizowana dla laureatów.