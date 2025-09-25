Edukacja zdrowotna

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół popiera 55,7 proc. kobiet i 51,4 proc. mężczyzn, przeciwnych jest 25,3 proc. kobiet i 29,1 proc. mężczyzn.

Reklama

W grupie wiekowej do 24 roku życia 32 proc. popiera wprowadzenie tej tematyki, 30,7 proc. jest przeciwnych a odsetek osób, które nie odpowiedziały, sięgnął 37,3 proc.

W grupie 25-34 lata za wprowadzeniem jest 53,8 proc. respondentów, a 22,7 proc. jest temu przeciwnych. Wśród 35-49-latków poparcie wyraziło 52,7 proc., a negatywnie wypowiedziało się 30,7 proc. badanych, a w grupie osób powyżej 50. roku życia odpowiednio 58,2 proc. i 25,5 proc.

Badanie SW Research przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 846 osób dorosłych 23 i 24 września metodą wywiadów on-line (CAWI). Próba kwotowa była reprezentatywna ze względu na rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania - podał onet.pl.