We wtorek na stronach KPRM została opublikowana informacja o pracach nad zmianą ustawy o zdrowiu publicznym. Celem projektowanej ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów, jest „zwiększenie skuteczności opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) poprzez uszczelnienie systemu opłaty oraz aktualizację jej wysokości”.

Opłata cukrowa w Polsce – rząd chce zaostrzyć przepisy

„Według danych dotyczących sprzedaży napojów, w pierwszym roku obowiązywania opłaty nastąpił spadek sprzedaży napojów gazowanych o 19 proc., jednakże w kolejnych latach wielkość sprzedaży tych napojów powróciła do poziomu sprzed wprowadzenia opłaty. Niski udział opłaty »cukrowej« w cenie napoju zwiększa ich dostępność cenową. W napoju typu »cola« o pojemności 330 ml, którego aktualna cena wynosi ok. 4,85 zł, należna opłata od środków spożywczych to zaledwie 0,30 zł. Z kolei wysokość należnej opłaty od napoju energetycznego o pojemności 250 ml, zawierającego 11 g cukru oraz kofeinę i taurynę, to zaledwie 0,23 zł, podczas gdy cena tego napoju to ok. 6,49 zł” – wskazano w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

W wykazie prac legislacyjnych podano, że w projektowanej ustawie ma zostać zapisana: aktualizacja wysokości opłaty stałej i zmiennej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju, opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych oraz wysokości maksymalnej opłaty.

W efekcie proponuje się podwyższenie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej o 0,5 zł do 0,7 zł. Poza tym ma zostać podniesiona opłata zmienna za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - z 0,05 zł do 0,1 zł - oraz za zawartość dodatku kofeiny lub tauryny - z 0,1 zł do 1 zł. W górę ma pójść także opłata maksymalna - z 1,2 zł do 1,8 zł - w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Nowe produkty objęte opłatą cukrową – koncentraty i suplementy diety

W projekcie – jak czytamy na stronach kancelarii premiera – proponuje się także inne działania.

„Objęcie opłatą od środków spożywczych wszystkich koncentratów niezależnie od ich postaci (płynnej, półpłynnej, stałej, syropu), aby wyeliminować wątpliwości dotyczące objęcia opłatą tych produktów. Z uwagi na znacznie wyższą zawartość cukru w skoncentrowanym produkcie w stosunku do wyrobu gotowego do spożycia, proponuje się uzupełnienie regulacji o odrębną wysokość opłaty – 3 zł za litr lub kilogram koncentratu” - wskazano.

MF proponuje także objęcie opłatą od środków spożywczych suplementów diety w postaci napoju, z wyłączeniem tych suplementów diety, które oferowane są do sprzedaży w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 200 ml.

„Wysokość opłaty w przypadku suplementów diety będzie zależna od postaci danego suplementu diety. W przypadku suplementów w postaci skoncentrowanej (np. syropu do rozcieńczenia) stosowana będzie stawka dla koncentratów, tj. 3 zł za litr lub kilogram koncentratu. Natomiast opłata od suplementów diety w postaci płynu do bezpośredniego spożycia będzie obliczana zależnie od zawartości cukru lub substancji słodzących – maksymalnie 1,80 zł za litr napoju” – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych.

Wreszcie w projekcie proponuje się objęcie opłatą od środków spożywczych napojów zawierających co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 g cukrów, które jednocześnie zawierają kofeinę lub taurynę lub substancje słodzące. Chodzi m.in. o napoje energetyczne, piwo bezalkoholowe czy napoje zawierające substancje słodzące.

„Projektowane zmiany umożliwią również zwiększenie przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia. 96,5 proc. wpływów z opłaty od środków spożywczych trafia bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznacza te środki na działania edukacyjne i profilaktyczne, a także na finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem skutków nadwagi i otyłości” – przekazano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał br. (PAP)