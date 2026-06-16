Forsal logo

Rząd planuje wyższą „opłatę cukrową”. Zmiany obejmą też suplementy diety

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 16:30
Podatek cukrowy - w których napojach, ile wynosi opłata?
MF pracuje nad ustawą, która ma na celu podniesienie opłaty cukrowej/shutterstock
Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w ustawie, które zakładają m.in. zwiększenie opłaty cukrowej na napoje oraz rozszerzenie jej zakresu o koncentraty i suplementy diety – poinformowano we wtorek na stronach kancelarii premiera.

We wtorek na stronach KPRM została opublikowana informacja o pracach nad zmianą ustawy o zdrowiu publicznym. Celem projektowanej ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów, jest „zwiększenie skuteczności opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) poprzez uszczelnienie systemu opłaty oraz aktualizację jej wysokości”.

Opłata cukrowa w Polsce – rząd chce zaostrzyć przepisy

„Według danych dotyczących sprzedaży napojów, w pierwszym roku obowiązywania opłaty nastąpił spadek sprzedaży napojów gazowanych o 19 proc., jednakże w kolejnych latach wielkość sprzedaży tych napojów powróciła do poziomu sprzed wprowadzenia opłaty. Niski udział opłaty »cukrowej« w cenie napoju zwiększa ich dostępność cenową. W napoju typu »cola« o pojemności 330 ml, którego aktualna cena wynosi ok. 4,85 zł, należna opłata od środków spożywczych to zaledwie 0,30 zł. Z kolei wysokość należnej opłaty od napoju energetycznego o pojemności 250 ml, zawierającego 11 g cukru oraz kofeinę i taurynę, to zaledwie 0,23 zł, podczas gdy cena tego napoju to ok. 6,49 zł” – wskazano w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

W wykazie prac legislacyjnych podano, że w projektowanej ustawie ma zostać zapisana: aktualizacja wysokości opłaty stałej i zmiennej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju, opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych oraz wysokości maksymalnej opłaty.

W efekcie proponuje się podwyższenie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej o 0,5 zł do 0,7 zł. Poza tym ma zostać podniesiona opłata zmienna za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - z 0,05 zł do 0,1 zł - oraz za zawartość dodatku kofeiny lub tauryny - z 0,1 zł do 1 zł. W górę ma pójść także opłata maksymalna - z 1,2 zł do 1,8 zł - w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Nowe produkty objęte opłatą cukrową – koncentraty i suplementy diety

W projekcie – jak czytamy na stronach kancelarii premiera – proponuje się także inne działania.

„Objęcie opłatą od środków spożywczych wszystkich koncentratów niezależnie od ich postaci (płynnej, półpłynnej, stałej, syropu), aby wyeliminować wątpliwości dotyczące objęcia opłatą tych produktów. Z uwagi na znacznie wyższą zawartość cukru w skoncentrowanym produkcie w stosunku do wyrobu gotowego do spożycia, proponuje się uzupełnienie regulacji o odrębną wysokość opłaty – 3 zł za litr lub kilogram koncentratu” - wskazano.

MF proponuje także objęcie opłatą od środków spożywczych suplementów diety w postaci napoju, z wyłączeniem tych suplementów diety, które oferowane są do sprzedaży w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 200 ml.

„Wysokość opłaty w przypadku suplementów diety będzie zależna od postaci danego suplementu diety. W przypadku suplementów w postaci skoncentrowanej (np. syropu do rozcieńczenia) stosowana będzie stawka dla koncentratów, tj. 3 zł za litr lub kilogram koncentratu. Natomiast opłata od suplementów diety w postaci płynu do bezpośredniego spożycia będzie obliczana zależnie od zawartości cukru lub substancji słodzących – maksymalnie 1,80 zł za litr napoju” – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych.

Wreszcie w projekcie proponuje się objęcie opłatą od środków spożywczych napojów zawierających co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 g cukrów, które jednocześnie zawierają kofeinę lub taurynę lub substancje słodzące. Chodzi m.in. o napoje energetyczne, piwo bezalkoholowe czy napoje zawierające substancje słodzące.

„Projektowane zmiany umożliwią również zwiększenie przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia. 96,5 proc. wpływów z opłaty od środków spożywczych trafia bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznacza te środki na działania edukacyjne i profilaktyczne, a także na finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem skutków nadwagi i otyłości” – przekazano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał br. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRząd planuje wyższą „opłatę cukrową”. Zmiany obejmą też suplementy diety »
Tematy: podatekrządopłata cukrowa
Powiązane
Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Opłata wzrośnie pięciokrotnie
Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Opłata wzrośnie pięciokrotnie
Local,Delivery,Worker,On,Duty,Delivering,Cardboard,Boxes,To,Customer
Koniec zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Od lipca wielka zmiana. Wprowadzają cło na tanie chińskie paczki. Ile wyniesie nowa opłata?
podatek, rząd, opłata, polacy, rozporządzenie
Wiadomo, kiedy opłata reprograficzna wejdzie w życie. Obejmie niemal wszystkie urządzenia elektroniczne, z których na co dzień korzystają Polacy
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat
Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj