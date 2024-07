W lipcowym badaniu CBOS zapytało Polaków, dla kogo, ich zdaniem, powstanie jest dziś ważne, jaką wagę oni sami przypisują temu wydarzeniu oraz czy z dzisiejszej perspektywy uważają ten zryw niepodległościowy za potrzebny i czy powinno było do niego dojść.

Według 32 proc. badanych do Powstania raczej powinno było dojść, 29 proc. odparło zaś, że zdecydowanie powinno było dojść, co oznacza - podsumowało CBOS - że 61 proc. Polaków uważa, że Powstanie było potrzebne i powinno było do niego dojść.

17 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"; według 14 proc. Polaków do Powstania raczej nie powinno było dojść, a zdaniem 7 proc. zdecydowanie nie powinno było do niego dojść.

Jakie zdanie mieli Polacy 30 lat temu?

CBOS zwróciło uwagę, że "trzydzieści lat temu połowa Polaków uważała, że walka podjęta w 1944 r. była potrzebna, dziś – podobnie jak w 2014 r. – udział tych odpowiedzi wynosi już trzy piąte". W 1994 r. pogląd, że do powstania powinno było dojść, głosiło 51 proc. badanych.

Z sondażu wynika, że zdaniem 49 proc. badanych Powstanie Warszawskie jest obecnie ważne dla wszystkich Polaków, a 7 proc. (mniej więcej co czternasty pytany) odpowiedziało, że mało kogo ono dzisiaj interesuje.

CBOS wskazało, że według niemal jednej trzeciej ankietowanych (31 proc.) Powstanie jest istotne jedynie dla tych Polaków, którzy należą do starszego pokolenia; 8 proc. uważa, że jest to wydarzenie lokalne i interesują się nim jedynie osoby związane z Warszawą.

91 proc. ankietowanych - podano - deklaruje, że dla nich osobiście Powstanie jest ważne. Dla porównania, w 2014 r. uważało tak 86 proc. badanych, w 2009 r. - 87 proc., a w 1994 r. - 86 proc. Polaków. "Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat omawiany wskaźnik był i nadal pozostaje bardzo stabilny" - zaznaczono.

Z podanych 91 proc., 52 proc. badanych zadeklarowało, że Powstanie jest dla nich "bardzo ważne". Według CBOS, zapewne nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w ostatnich kilku dekadach upowszechniło się obchodzenie rocznicy wybuchu Powstania właściwie w całej Polsce.

Godzina "W"

"Niewątpliwie wielka w tym zasługa prostego i nośnego symbolu, jakim jest godzina +W+, kiedy w całym kraju zamiera ruch uliczny, wyją syreny i każdy może zatrzymać się i uczcić bohaterów powstania. Dzięki temu powstanie nabrało wymiaru ogólnopolskiego, a wraz z nim także wartości, którymi są umiłowanie ojczyzny, poświęcenie, poczucie wspólnoty i świadomość obowiązków, które mamy wobec niej" - podkreślono.

W 2024 r. 6 proc. badanych uważa Powstanie za wydarzenie nieważne.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 4 do 14 lipca 2024 roku na próbie liczącej 1076 osób (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 23,0 proc. – CATI i 15,1 proc. – CAWI).(PAP)

