Patrol z powietrza, który nie zna zmęczenia

Bezzałogowy system śmigłowcowy SKELDAR V-200 to nowa broń w walce z zagrożeniami, które pojawiają się znienacka. Dzięki zaawansowanym sensorom – od kamer termowizyjnych, przez radary, aż po detektory magnetyczne – dron ten może prowadzić skuteczną obserwację w dzień i w nocy. Co więcej, działa nie tylko dla wojska – jego zastosowanie obejmuje również ochronę farm wiatrowych, gazociągów czy rozległych terenów podczas katastrof naturalnych. Wspiera też służby graniczne i ratunkowe.

NATO już go używa. Teraz oferują go Polsce

System SKELDAR V-200 znajduje się już na wyposażeniu marynarki wojennej Belgii, Holandii i Kanady. Korzystają z niego również elitarne jednostki specjalne oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). Polska prezentacja systemu podczas BALTEXPO 2025 to nie tylko premiera, ale także realna szansa, by dołączyć do grona użytkowników tej zaawansowanej platformy. Eksperci wskazują, że maszyna mogłaby znaleźć zastosowanie w Marynarce Wojennej RP, Straży Granicznej, a nawet w działaniach służb cywilnych.

Wystartuje z lądu i okrętu – gotowy w 15 minut

SKELDAR V-200 może operować niemal z każdego miejsca – wystarczy kwadrans, by był gotowy do misji. Może startować i lądować pionowo, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Zdalnie sterowany przez pilota i operatora z naziemnej stacji, może prowadzić patrolowanie, wykrywać zagrożenia i wracać samodzielnie do bazy. To nie tylko wygodne, ale też bezpieczne – operator nie musi być w pobliżu miejsca działań. Co ważne, system jest energooszczędny, tani w eksploatacji i może być indywidualnie konfigurowany.

Skrojony na miarę potrzeb – również polskich

Dzięki modułowej konstrukcji i możliwości dostosowania do konkretnych zadań, SKELDAR V-200 może wspierać zarówno Marynarkę Wojenną, jak i Straż Graniczną czy służby ratunkowe. Zasięg wykrywania anomalii przez sensor F1MAG sięga 200 metrów, co czyni go potężnym narzędziem w walce z okrętami podwodnymi czy minami morskimi. W czasie klęsk żywiołowych pozwala na szybką ocenę sytuacji i wsparcie dla ekip ratunkowych. W praktyce – może wykonywać misje, do których zwykle angażuje się pełnowymiarowe śmigłowce.

Zobacz premierę z bliska

Podczas trwających do 9 października targów BALTEXPO 2025 w Gdańsku (hala C, stoisko C.48), firma Saab prezentuje SKELDAR V-200 po raz pierwszy w Polsce. To idealna okazja, by na własne oczy zobaczyć system, który może już niedługo patrolować polskie wybrzeże, granice i przestrzeń powietrzną. Eksperci obecni na stoisku chętnie opowiedzą o możliwościach systemu i jego potencjale w polskich realiach. Czy Polska zdecyduje się na zakup? Tego jeszcze nie wiadomo – ale pierwszy krok właśnie został wykonany.