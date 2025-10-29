Budowa fabryki amunicji 155 mm

W środę w zakładzie MESKO w Kraśniku podczas uroczystości inauguracji budowy fabryki amunicji 155 mm Kosiniak-Kamysz podkreślił, że budowy fabryki amunicji rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu, w momencie odkupu potrzebnych terenów.

- Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego, to kolejny krok w rozwój Kraśnika, rozwój MESKO i bezpieczeństwa Polski - zaznaczył minister.

Kosiniak-Kamysz mówił też na temat środków z unijnego programu dozbrajania SAFE. - Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów - podkreślił. Dodał, że 1/3 środków z tego programu trafi do Polski.