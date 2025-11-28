AW149 – śmigłowiec „Made in Poland” w służbie

AW149 to nie tylko sprzęt to symbol nowej filozofii Wojska Polskiego. Śmigłowiec, który tego dnia trafił do brygady, to pierwszy egzemplarz tego typu maszyny wyprodukowany całkowicie w Polsce w zakładach PZL-Świdnik.

Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie MON, to element większego kontraktu, 32 śmigłowce mają do 2029 roku zasilić 25. Brygadę. Pierwsze trafiły do Polski z Włoch, ale teraz produkcja ruszyła już na miejscu.

Minister Kosiniak-Kamysz powiedział jasno:– „To nie tylko maszyna. To cała filozofia wsparcia: szkolenia, serwis, części zamienne, logistyka. Wojsko kupuje dziś kompleksowo, nie tylko sprzęt.”

Misje, które nie są na pokaz: Kosowo, Horyzont i Ukraina

Szef MON opowiedział jak działa Brygada Kawalerii Powietrznej. Która nie od dziś jest jedną z najważniejszych jednostek operacyjnych w Polsce. Nie pokazówka, tylko realna siła, co potwierdził też szef MON. Jak się dowiedzieliśmy:

brygada przygotowuje się do kolejnej rotacji w ramach misji KFOR w Kosowie,

bierze udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy,

uczestniczy w operacji Horyzont, w ramach której – jak mówił minister – 600 żołnierzy z tej jednostki zostało skierowanych do zadań rozpoznawczych.

Przypominamy, że cele uruchomionej po dywersji operacji Horyzont to wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez wspólne patrole, ochronę infrastruktury, przeciwdziałanie aktom dywersji, zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej oraz podnoszenie odporności społecznej na dezinformację

Zatem misje międzynarodowe i realne zaangażowanie – to codzienność tej jednostki, a nie kampania PR.

DronLab: laboratorium przyszłości w wojsku

To nie wszystko. Brygada w Tomaszowie rozwija także DronLab – laboratorium, w którym żołnierze uczą się obsługiwać drony, ale też je budować i... niszczyć. Minister ON wspominał o tym jako o inicjatywie oddolnej, która stała się inspiracją dla całej armii.

Jeszcze niedawno, jak mówił, zniszczenie szkoleniowego drona oznaczało powołanie komisji badania wypadków lotniczych. W tym roku to się zmieniło. Zmodyfikowano przepisy, uproszczono procedury, a armia traktuje drony jak element codziennego szkolenia, a nie egzotykę. To właśnie w Tomaszowie Maz. w 25 Brygadzie zbudowano wzorcowy system szkoleniowy w tym zakresie.

AW149 to więcej niż śmigłowiec. To odpowiedź na nowe zagrożenia

Dlaczego ten śmigłowiec jest taki ważny? Bo może m.in. walczyć z dronami. Wyposażony w nowoczesne systemy obserwacyjne, łączność, karabiny maszynowe i osłony, może prowadzić działania ewakuacyjne, transportowe, desantowe i bojowe. W razie potrzeby także neutralizować drony, które stają się jednym z głównych zagrożeń na współczesnym polu walki i brać udział w akcjach ratowniczych.

Nowoczesna armia: sprzęt, szkolenie i przemysł w jednym rytmie

Co ważne, PZL-Świdnik nie tylko produkuje śmigłowce, ale i szkoli, serwisuje na miejscu, dostarcza części i wspiera personel naziemny. To pełny pakiet, który jak podkreślają eksperci ma sens tylko wtedy, gdy sprzęt jest w pełni wykorzystany przez dobrze wyszkolony personel. 25. Brygada już to robi. AW149 to dopiero początek. Przed nami kolejne egzemplarze, dalsze szkolenia i co równie ważne budowanie polskiego potencjału przemysłowego.

Wizyta w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej dal autora była nie tylko możliwością zobaczenia sprzętu z bliska, ale też okazja do rozmowy z żołnierzami, dowódcami, osobami zaangażowanymi w cały ten proces. To ludzie z pasją, zorientowani na działanie, nie na deklaracje. A AW149? Wygląda świetnie i co najważniejsze będzie służyć właśnie tym ludziom w Polsce.