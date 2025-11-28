Rosyjskie bombowce nad Bałtykiem. Symulowały atak na Polskę

Trzy rosyjskie bombowce strategiczne Tu-22M3 wystartowały z bazy lotniczej Olenia i przez pięć godzin prowadziły ćwiczenia nad Morzem Bałtyckim. Na loty zareagowało dowództwo NATO, które skierowało sojusznicze myśliwce do monitorowania rosyjskiej floty strategicznej. Informację o zdarzeniu ujawnił analityk OSINT AviVector na platformie X, opierając się na analizie danych satelitarnych i radarowych.

Analityk zajmujący się bezpieczeństwem i zastępca redaktora naczelnego Defence24.pl Mariusz Marszałkowski wskazał, że symulowany nalot rosyjskich bombowców Tu-22M3 mógł być wymierzony w obiekty na terytorium Polski. Zaznaczył, choć w warunkach rzeczywistego konfliktu taki lot byłby trudny do przeprowadzenia, podczas ćwiczeń testuje się również warianty. Ekspert udostępnił materiał wideo ukazujący przelot samolotów, z którego wynika, że co najmniej jeden z bombowców leciał z podczepioną rakietą manewrującą Ch-22 lub Ch-32. Zasięg tego pocisku to 600–1000 km.

Rosyjskie bombowce symulowały atak na Polskę. Do czego są zdolne Tu-22M3?

Misja rosyjskich bombowców nad Morzem Bałtyckim wywołała dyskusję o realnym potencjale Tu-22M3 i o tym, jaką rolę maszyny mogłyby odegrać podczas działań militarnych. To jedna z najważniejszych maszyn dalekiego zasięgu w arsenale Rosji, która została zaprojektowana do przełamywania obrony powietrznej przeciwnika i prowadzenia uderzeń na kluczowe obiekty infrastrukturalne oraz wojskowe.

Tu-22M3 napędzany jest dwoma silnikami turbofan NK 25, które umożliwiają osiąganie prędkości naddźwiękowych dochodzących do około 2000–2300 km/h. Maszyna może operować na wysokości 13 tys. metrów i dysponuje zasięgiem rzędu 2400 km. Najważniejszym elementem potencjału Tu 22M3 pozostaje jego uzbrojenie. Samolot może przenosić zarówno klasyczne bomby, jak i rakiety manewrujące, które pozwalają na atakowanie celów z dużej odległości. To właśnie pociski rodziny Ch-22 i Ch-32 są kluczowym wyposażeniem tych bombowców.

Parametry techniczne bombowca Tu-22M3: