Nowe łodzie Straży Granicznej do patrolowania granicy z Białorusią

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki poinformował w piątek [red. 28 listopada 2025 r.], że nowe łodzie będą wykorzystywane do patrolowania rzeki Bug na polsko-białoruskiej granicy. Siedem łodzi wartych ponad 370 tys. zł będzie służyć do zapobiegania nielegalnej migracji oraz pomocy mieszkańcom rejonów przygranicznych.

„Konstrukcja nowych łodzi patrolowych daje możliwość ich wodowania w niemal każdym miejscu i pływania po rzece przy niskich stanach wody. Będą one mogły być wykorzystywane także w sytuacjach kryzysowych, jakie mogą wystąpić na terenie naszego województwa” – wyjaśnił major.

Długie na 3,8 m i szerokie na 1,7 m jednostki będą w stanie zabrać na pokład co najmniej cztery osoby oraz ekwipunek do pełnienia służby. Wśród zalet tych łodzi rzecznik wymienił m.in. zwrotność i bardzo małe zanurzenie, stabilność i niezatapialną konstrukcję komorową. Zakup łodzi został dofinansowany ze środków województwa lubelskiego oraz budżetu państwa.

Prawie 1,4 tys. osób próbowało w 2025 roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim

Według danych nadbużańskiej SG, blisko 1,4 tys. osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu i Syrii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.

Ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna na granicy z Białorusią

Od 20 lipca na granicy z Białorusią w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości – wzdłuż granicznej rzeki Bug – rozlokowanych jest ponad 1,8 tys. słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.

Centrum Nadzoru znajduje się w komendzie NOSG w Chełmie. W placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe. System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z unijnego funduszu – Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.