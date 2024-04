W Warszawie trwa 27. edycja konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego "Horyzont cyberwyzwań", organizowana przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy). Dwudniowe spotkanie otworzył dyrektor NASK dr Radosław Nielek oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

„Polska odbiera największą część ataków rosyjskich ze wszystkich państw sojuszniczych Ukrainy”

Wicepremier pytany o to, czy - w jego ocenie - Polska jest teraz w fazie wojny cybernetycznej z Rosją, odparł: „Nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj w stanie cyberwojny, ale można powiedzieć, że jesteśmy na cyberzimnej wojnie”. Według Gawkowskiego mamy do czynienia z "nieprawdopodobnym wyścigiem zbrojeń". "Jestem przekonany, że mamy do czynienia z działaniami, których nie nazwałbym wojennymi, ale zimnowojennymi na pewno" – ocenił.

Podkreślił, że nadal "jeszcze nie wyobraża sobie", aby ten w konflikt miał przejść w fazę gorącą. "Ale liczba incydentów (...) rośnie rok do roku. M.in. w opublikowanym raporcie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa możecie państwo zobaczyć, że mamy do czynienia z olbrzymią skalą wzrostu. 100 proc. rok do roku, czyli 2022 do 2023 - incydentów z 40 tys. do 80 tys.” – zauważył.

Według Gawkowskiego ataki kierowane są nie tylko z Rosji i Białorusi, ale również państw przyjaznych Moskwie. „Polska odbiera największą część ataków rosyjskich ze wszystkich państw sojuszniczych Ukrainy” – podkreślił.

"Cyberbezpieczeństwo należy budować krok po kroku"

Zdaniem wicepremiera w związku ze wzrostem poziomu cyberzagrożeń, w Polsce powinna powstać Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego. „Oczywiście nie da się tego zrobić w rok. Cyberbezpieczeństwo należy budować krok po kroku. Uważam, że trzeba zacząć od centrum, które będzie koordynowało wszystkie sprawy związane z cyberbezpieczeństwem” – powiedział.

Dodał, że taki zapis pojawi się projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Według niego zwiększone zostaną również kompetencje pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. „To będzie pierwszy krok” – zaznaczył. Minister zapowiedział, że wraz z wiceszefem resortu cyfryzacji Pawłem Olszewskim przedstawi projekt nowelizacji jeszcze w tym miesiącu.

Wśród omawianych na konferencji "Horyzont cyberwyzwań" tematów znajdą się m.in. globalne cyberbezpieczeństwo w obliczu nowej zimnej wojny, cyberbezpieczeństwo i cyberochrona w dobie wojny w Ukrainie oraz nowe podejście do przeciwdziałania dezinformacji w NASK.

Autorki: Daria Al Shehabi, Delfina Al Shehabi