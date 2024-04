K239 Chunmoo to w dużym uproszczeniu odpowiednik amerykańskiego systemu HIMARS, czyli broń, którą przy odpowiednich pociskach można razić naziemne cele przeciwnika na odległość prawie 300 km. Przy użyciu tańszych i bardziej popularnych rakiet ten zasięg to zaś prawie 100 km. Przewagą tego systemu nad jego amerykańskim odpowiednikiem jest to, że jedno razowo może załadować 12 zamiast 6 pocisków krótszego zasięgu.

